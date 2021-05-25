Экономика

20:00 25.05.2021

Глава энергокомитета Герус высказался за повышение price-cap на рынке электроэнергии и послабление ПСО по населению

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Глава энергокомитета Герус высказался за повышение price-cap на рынке электроэнергии и послабление ПСО по населению

Повышение price-cap на электроэнергетическом рынке было бы абсолютно рыночным шагом, позволяющим уменьшить госрегулирование на нем, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"На мой взгляд, сейчас хороший момент для проведения либерализации рынка электроэнергии. Абсолютно рыночным шагом было бы уменьшение государственного регулирования рынка через повышение прайс-кэпов, чтоб они не вмешивались в его работу", – сказал Герус в ходе онлайн-встречи с бизнесом в Европейской бизнес ассоциации во вторник, комментируя вопрос о влиянии низкой цены электроэнергии на рынке на подготовку генерации к отопительному сезону.

По его словам, повышение энергорегулятором прайс-кэпов позволило бы в пиковые часы продавать электроэнергию дороже, чтобы было бы выгодно генерации и способствовало подготовке к будущему осенне-зимнему периоду.

В ходе конференции Герус также высказался за постепенное послабление спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО).

"Неправильно с точки зрения равности всех участников рынка возлагать ПСО только на государственную генерацию. Надо либо разбрасывать на всех, либо постепенно послаблять его, чтобы улучшило финансовое состояние госгенерации. Я больше склоняюсь ко второму", – отметил Герус.

При этом он не стал прогнозировать возможность получения НАЭК "Энергоатом" $500 млн грн прибыли в 2021 году, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув при этом, что основной потенциал НАЭК – на рынке двусторонних договоров.

Кроме того, он сообщил, что на ближайшей неделе пленарных заседаний Рады в зал для принятия в первом чтении будет вынесен законопроект №5009 об упрощении присоединения к электросетям.

Как сообщалось, на рынке э/э действует максимальное ограничение цены ресурса в дневное время в размере 2048 грн/МВт-ч, в ночное – 1228,9 грн/МВт-ч.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в мае заявил, что ГП "НАЭК "Энергоатом" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли по результатам текущего года и удвоить ее в следующие два года.

В феврале текущего года группой депутатов был зарегистрирован законопроект №5009, направленный на упрощение присоединения потребителей к сетям.

Как разъяснил соавтор законопроекта №5009 Герус, им предусматривается упрощение землеотвода и документальных процедур ОСР с целью сокращения сроков присоединения в 2,5 раза, а также работа "единого окна" и проведение присоединения заказчика "под ключ".

По его словам, упрощенные процедуры предусматриваются на первом этапе для присоединений мощностью до 1 МВт, они направлены на развитие малого и среднего бизнеса.

Теги: #электроэнергия #виэ #энергетика
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