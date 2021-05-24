ЕК выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров

Еврокомиссия выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров на протяжении двух лет, сообщила заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Мы выделили EUR50 млн в виде грантов, которые будем выдавать на протяжении двух лет, для поддержки малых фермеров, чтобы помочь им приобрести землю", – сказала она в ходе форума "Украина 30. Земля" в понедельник.