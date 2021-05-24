Экономика

12:04 24.05.2021

ЕК выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров

1 мин читать
ЕК выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров

Еврокомиссия выделила EUR50 млн грантов для поддержки украинских фермеров на протяжении двух лет, сообщила заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова.

"Мы выделили EUR50 млн в виде грантов, которые будем выдавать на протяжении двух лет, для поддержки малых фермеров, чтобы помочь им приобрести землю", – сказала она в ходе форума "Украина 30. Земля" в понедельник.

 

Теги: #гранты #ек #фермеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:39 20.04.2021
Всеукраинский конгресс фермеров требует безальтернативной отмены лицензий на хранение горючего для собственных нужд

Всеукраинский конгресс фермеров требует безальтернативной отмены лицензий на хранение горючего для собственных нужд

17:57 08.04.2021
Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

Еврокомиссия одобрила проект решения Совета о Совместном авиапространстве с Украиной

13:33 11.03.2021
Пострадавшие от засухи фермеры смогут получить компенсацию процентов по реструктурированным кредитам

Пострадавшие от засухи фермеры смогут получить компенсацию процентов по реструктурированным кредитам

16:54 16.02.2021
Вокруг "паспорта о вакцинации" в ЕС идут политические дебаты - представитель ЕК

Вокруг "паспорта о вакцинации" в ЕС идут политические дебаты - представитель ЕК

13:58 05.02.2021
Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

09:56 29.01.2021
Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

15:43 27.01.2021
AstraZeneca заявляет, что не отказывалась от встречи с ЕК

AstraZeneca заявляет, что не отказывалась от встречи с ЕК

14:10 26.01.2021
"Нафтогаз" запустил конкурс грантов на 5 млн грн "Энергия развития" для территориальных громад

"Нафтогаз" запустил конкурс грантов на 5 млн грн "Энергия развития" для территориальных громад

14:26 25.01.2021
ЕК заявила AstraZeneca о необходимости соблюдать обязательства по поставке вакцины

ЕК заявила AstraZeneca о необходимости соблюдать обязательства по поставке вакцины

14:23 22.01.2021
ЕК подтвердила возможность использования в ЕС вакцин, не входящих в ее централизованные контракты

ЕК подтвердила возможность использования в ЕС вакцин, не входящих в ее централизованные контракты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

"Нафтогаз" и украинские парламентарии призвали США сохранить санкции против "Северного потока-2"

АМКУ разрешил "Метинвесту" купить активы Днепровского меткомбината

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

США призвали украинские власти обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы

Минагрополитики будет заниматься вопросами мелиорации через Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства - Лещенко

Мораторий привел к краже сельхозземель территорией почти в два Крыма, мы сделаем все для её возврата - Зеленский

"Укрзализныця" сэкономила 30% на первой выборке угля для пассажирского филиала в рамках рамочного соглашения

Минэкономики на конец мая снизило среднюю цену бензина на 0,38 грн/литр

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

Зеленский 24 мая примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля"

НКЦБФР электронно допустила к обращению в Украине облигации Eurohold – владельца двух украинских СК

НКЦБФР электронно допустила к обращению в Украине облигации Eurohold – владельца двух украинских СК

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА