Экономика

11:16 24.05.2021

"Укрзализныця" сэкономила 30% на первой выборке угля для пассажирского филиала в рамках рамочного соглашения

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"Укрзализныця" сэкономила 30% на первой выборке угля для пассажирского филиала в рамках рамочного соглашения

АО "Укрзализныця" начала заблаговременные закупки угля для филиала "Пассажирская компания", написал на своей странице в Facebook руководитель филиала Александр Перцовский.

"Перешли на этот раз на рамочное соглашение, провели немало встреч с рынком, квалифицировалось еще в марте 10 поставщиков, и вот на прошлой неделе получили результат по первой выборке: семь участников посоревновались и вышли на снижение цены 30% к исходной. К тому же, закупку теперь проводим заблаговременно при благоприятной ценовой конъюнктуре (колебания цены оправдывают создание запаса)", - заявил он.

В торгах приняли участие ООО "Торгово-промышленная компания "Евразия", "Альянспромэнерго", "Углеторфообогащение", "ППК Запад", "Закарпатоблтопливо", "Таврийский Альянс" и "Газэнерго-Трейд".

"Результат, как говорится, на табло: получили цену в 2,2 тыс. грн за тонну против 3,9 тыс. грн на предыдущих, если можно так сказать, "торгах". До того были и результаты "повеселее": 4,6 тыс. грн за тонну, когда дисквалифицировали по сути пять из шести участников, а цена на рынке за ту же марку была на уровне 2,5 - 3,5 тыс. грн (при том, что УЗ едва ли не самый большой закупщик)", - отметил Перцовский.

Он также подчеркнул, что руководство компании планирует "вычищать" подобные коррупционные моменты в компании, чтобы обеспечить наличие всего необходимого для осуществления поездок по лучшей из доступных цен.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года "Укрзализныця" объявила конкурсный отбор поставщиков каменного угля на 2021 год по рамочному соглашению.

Теги: #укрзализныця #уголь
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