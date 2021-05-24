Экономика

09:07 24.05.2021

Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

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Германия упростит ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию

В Германии упростят ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей и разрешат их использование в определенных зонах.

Бундестаг принял закон, согласно которому, например, маршрутные автобусы и грузовой транспорт можно будет использовать для перевозок на регулярной основе на небольших дистанциях, сообщает Deutsche Welle.

Правила распространяются на полностью автономное вождение так называемого четвертого уровня автоматизации. Это означает, что автомобили смогут передвигаться без участия водителя. В чрезвычайных ситуациях возможно дистанционное вмешательство из центра управления.

В Министерстве транспорта заявили, что таким образом Германия стала первой страной, которая ввела беспилотные автомобили в регулярную эксплуатацию. До сих пор в ФРГ для использования автономных транспортных средств требовалось особое разрешение, в том числе для автоматизированных систем перевозки пассажиров на территориях предприятий.

Теги: #беспилотные_автомобили #германия
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