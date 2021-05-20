Экономика

17:26 20.05.2021

ДТЭК: Задача СНЭ 1МВт – протестировать ряд бизнес-моделей для ее работы в энергосистеме Украины

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ДТЭК: Задача СНЭ 1МВт – протестировать ряд бизнес-моделей для ее работы в энергосистеме Украины

Система накопления энергии (СНЭ) 1 МВт компании ДТЭК, официальный запуск которой состоялся в четверг, должна протестировать около десяти бизнес-моделей ее возможной работы в энергосистеме Украины, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Задача батареи (СНЭ) – протестировать десяток разработанных нашими аналитиками моделей, в частности по резерву поддержки частоты, резерву возобновления частоты, балансированию собственных нужд. Основными интересующими нас сегментами рынка является рынок вспомогательных услуг и балансирующий рынок", – разъяснил Сахарук, отметив, что коммерческая тайна пока не позволяет раскрыть все подробности этих моделей.

В то же время он прогнозирует, что в процессе работы СНЭ может возникнуть еще ряд подмоделей, интересных для изучения.

Вместе с тем он выразил надежду на внесение Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменений в Кодекс системы передачи, необходимых для того, чтобы "впустить СНЭ в рынок".

По его словам, это можно сделать на основании уже работающего законодательства, не дожидаясь приятия комплексного закона о СНЭ.

Он также отметил необходимость сертификации системы, призвав НЭК "Укрэнерго" способствовать этому.

Как сообщалось, 20 мая энергохолдинг ДТЭК запустил в эксплуатацию первую в Украине промышленную систему накопления энергии (СНЭ) американской компании Honeywell мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч на площадке электростанции "ДТЭК Запорожская ТЭС" в Энергодаре.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, открытие СНЭ является действительно историческим событием в электроэнергетике и станет импульсом для построения надежной и гибкой энергосистемы Украины.

Замминистра энергетики Максим Немчинов отметил, что министерство с нетерпением ожидает первых результатов деятельности СНЭ, чтобы оценить возможность масштабирования таких проектов в Украине.

Теги: #снэ #сахарук #дтэк
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