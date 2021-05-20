Зеленский на данный момент не может назвать олигархом главу Kernel Веревского

Президент Зеленский на данный момент не может назвать олигархами главу совета директоров агрохолдинга Kernel Андрея Веревского и предпринимателя Павла Фукса, определяющими принадлежность к олигархам критериями президент назвал влияние на медиа, участие в политической жизни страны и размер суммы на счетах, сообщил президент на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Я не могу лично назвать фамилии, олигархи они, или нет. Есть три главных пункта: влияние на медиа, участие в политической жизни страны… влияние на депутатов, чиновников и министров, владеют они партией или не владеют, финансируют ли ее… Третье - это сума активов на счетах. Я считаю, что она также повлияет на это", - сказал глава государства.

По его словам, в случае совмещения всех трех факторов гражданин Украины автоматически человек попадает в реестр олигархов.

Комментируя анонсированное на следующей неделе обнародование законопроекта о деолигархизации, президент отметил, что лицам, попавшим в этот реестр, будет запрещено "много вещей".

Как сообщалось, в ходе пресс-конференции президент не стал называть поименно 13 олигархов, которых насчитал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Андрей Веревский является крупнейшим совладельцем крупного агрохолдинга Kernel, владеющий долей в 39,16% компании через Namsen Ltd.

Павел Фукс вошел в ноябре 2018 года в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры. Журнал "Фокус" в рейтинге 100 богатейших граждан Украины поставил Фукса на 27 место с состоянием $337 млн, в то же время в подобном рейтинге журнала "НВ" Фукс отсутствует.