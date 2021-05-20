Экономика

13:49 20.05.2021

Зеленский на данный момент не может назвать олигархом главу Kernel Веревского

2 мин читать
Зеленский на данный момент не может назвать олигархом главу Kernel Веревского

Президент Зеленский на данный момент не может назвать олигархами главу совета директоров агрохолдинга Kernel Андрея Веревского и предпринимателя Павла Фукса, определяющими принадлежность к олигархам критериями президент назвал влияние на медиа, участие в политической жизни страны и размер суммы на счетах, сообщил президент на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Я не могу лично назвать фамилии, олигархи они, или нет. Есть три главных пункта: влияние на медиа, участие в политической жизни страны… влияние на депутатов, чиновников и министров, владеют они партией или не владеют, финансируют ли ее… Третье - это сума активов на счетах. Я считаю, что она также повлияет на это", - сказал глава государства.

По его словам, в случае совмещения всех трех факторов гражданин Украины автоматически человек попадает в реестр олигархов.

Комментируя анонсированное на следующей неделе обнародование законопроекта о деолигархизации, президент отметил, что лицам, попавшим в этот реестр, будет запрещено "много вещей".

Как сообщалось, в ходе пресс-конференции президент не стал называть поименно 13 олигархов, которых насчитал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Андрей Веревский является крупнейшим совладельцем крупного агрохолдинга Kernel, владеющий долей в 39,16% компании через Namsen Ltd.

Павел Фукс вошел в ноябре 2018 года в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры. Журнал "Фокус" в рейтинге 100 богатейших граждан Украины поставил Фукса на 27 место с состоянием $337 млн, в то же время в подобном рейтинге журнала "НВ" Фукс отсутствует.

Теги: #веревский #зеленский #kernel
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 20.05.2021
Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в государственные дачи после их ревизии

Зеленский заверил, что связанные с ним люди не заедут в государственные дачи после их ревизии

14:59 20.05.2021
Зеленский ждет серьезной работы всей судебной системы, включая Антикоррупционный суд

Зеленский ждет серьезной работы всей судебной системы, включая Антикоррупционный суд

14:52 20.05.2021
Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

14:52 20.05.2021
Зеленский: Контракты по поставкам вакцины от Covid-19 были заключены вне программ ЕС

Зеленский: Контракты по поставкам вакцины от Covid-19 были заключены вне программ ЕС

14:47 20.05.2021
При мне ни одного журналиста не убили - Зеленский

При мне ни одного журналиста не убили - Зеленский

14:46 20.05.2021
"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

14:33 20.05.2021
Зеленский: Порошенко ко мне не приходит, мне так легче работать

Зеленский: Порошенко ко мне не приходит, мне так легче работать

14:27 20.05.2021
Снятие санкций с "Севпотока-2" будет проигрышем США и Байдена – президент Украины

Снятие санкций с "Севпотока-2" будет проигрышем США и Байдена – президент Украины

14:25 20.05.2021
Зеленский считает необходимым для "Укрзализныци" партнерство с частными инвесторами

Зеленский считает необходимым для "Укрзализныци" партнерство с частными инвесторами

14:24 20.05.2021
Зеленский: Мы видим очень медленное уменьшение количества военных РФ у границ Украины

Зеленский: Мы видим очень медленное уменьшение количества военных РФ у границ Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатому" поставлена задача выйти на $500 млн прибыли в этом году и вскоре удвоить ее − Зеленский

Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК официально открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

"Метинвест" начал отгрузку металла для вошедшего в активную стадию строительства первого в Украине "стального дома" в Мариуполе

Зеленский назвал заслугой нового руководства НБУ снижение ставок и заявил о борьбе за ипотеку под 7%

Зеленский поддерживает разумное повышение ренты на добычу железной руды

Рада назначила Любченко первым вице-премьер-министром – министром экономики

"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

"Укрпошта" и китайская Cainiao внедрили трекинг для отправлений стоимостью до $2

Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА