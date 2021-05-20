Зеленский поддерживает разумное повышение ренты на добычу железной руды

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает разумное повышение ренты на железную руду и увеличение налоговых отчислений металлургических предприятий в условиях высоких мировых цен на руду и металлургическую продукцию.

"Цена на металлургию (ее продукцию – ИФ), вы же знаете, насколько она увеличилась, Цена рыночная растет, очень высокая сегодня цена. Можно немного увеличить и поступления в бюджет. Мне кажется, это справедливо", – сказал глава государства на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Зеленский назвал очень "мощным" законопроект с поправками в Налоговый кодекс, одобренный Кабинетом министров 12 мая, который, по оценкам правительства, должен увеличить поступления в госбюджет более чем на 60 млрд грн, в том числе за счет повышения ренты на добычу железной руды.

"Считаю, что это одна из важнейших налоговых реформ – увеличение налога на железную руду", – сказал президент.

Он отметил, что железная руда принадлежит украинскому народу и нужно увеличивать налог "разумно, чтобы никто не уходил в тень".

"Но и предоставить возможность, чтобы за счет государственных недр зарабатывать 200-300%, когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии, мы не дадим", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что знает, где в украинской экономике находится тень, и это фиксируется. В качестве примера успешной борьбы с ней он назвал недавно введенное государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо с привязкой их к мировым ценам.

По словам главы государства, из-за значительной доли теневой экономики и ее влияния на правоохранителей и фискалов начал активно работать над санкциями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Зеленский также анонсировал новые санкции "каждую пятницу".

"Малый и средний бизнес не будут платить больше налогов. Крупному бизнесу нужно помочь людям и государству: они помогают государству, государство поддерживает их – вот и все", – заявил президент Украины.

Согласно проекту, по новой шкале ставка ренты на железорудное сырье (ЖРС) будет зависеть от индекса цен на ЖРС с 62%-ным содержанием железа CFR China. Наивысшая составит 16% (при цене выше $180/тонна), затем 14% (от $150 до $180/тонна), 12% (от $120/тонна до $150/тонна), 8% (от $85 до $120/тонна), 3% (от $65 до $85/тонна) и, наконец, 0,1% (ниже $65/тонна).

В настоящее время ставка составляет 12% для индекса цен на ЖРС с 58%-м содержанием железа CFR China выше $70/тонна и 11% в остальных случаях.

Помимо того в случае принятия законопроекта базой расчета ренты станет цена конечной продукции (железорудного концентрата, окатышей и аглоруды), тогда как сегодня база – стоимость железной руды, добытой до обогащения и окомкования – $20-30/тонна, а рента, соответственно, около $3 за тонну.