Экономика

11:56 20.05.2021

Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

1 мин читать
Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Александр Кубраков, 1982 г.р., - с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"). Предприниматель, эксперт по цифровой и дорожной инфраструктуре, народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" (с 3 декабря 2019 года сложил полномочия народного депутата).

Свою карьеру начинал с должности маркетинг-менеджера, был начотдела по мониторингу рынка, а позже начотдела маркетинга фиксированного бизнеса телеком-оператора "Киевстар", в 2007-2009 - начуправления стратегического маркетинга АКБ "Финансы и Кредит". С 2011 по 2015 годы был советником мэра Киева, в 2015-2016 годах - руководителем проектного офиса Министерства юстиции. С 2016 по 2019 год проработал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в BRDO, а также был исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины".

Как сообщалось, парламент 18 мая уволил Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. Криклий работал на этом посту с августа 2019 года.

Теги: #кубраков #рада #мининфраструктуры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 20.05.2021
Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

11:05 20.05.2021
Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

Рада назначила Ляшко министром здравоохранения

14:42 19.05.2021
Рада создала ВСК по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины

Рада создала ВСК по расследованию действий чиновников и политиков против суверенитета Украины

10:43 19.05.2021
Андрей Аксенов принял присягу в Раде под крики "Ганьба" и блокирование трибуны оппозицией

Андрей Аксенов принял присягу в Раде под крики "Ганьба" и блокирование трибуны оппозицией

19:46 18.05.2021
"Голос" будет требовать расследования деятельности Степанова на должности министра - Рудик

"Голос" будет требовать расследования деятельности Степанова на должности министра - Рудик

18:00 18.05.2021
Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

Рада отправила министра здравоохранения Степанова в отставку

17:22 18.05.2021
Криклий передаст своему преемнику план-проспект по работе с отраслью

Криклий передаст своему преемнику план-проспект по работе с отраслью

17:21 18.05.2021
Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

Рада уволила Петрашко с должности министра экономики Украины

16:45 18.05.2021
Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры Украины

Рада уволила Криклия с должности министра инфраструктуры Украины

16:28 18.05.2021
"Батькивщина" покинула зал заседаний Рады во время рассмотрения кадровых вопросов

"Батькивщина" покинула зал заседаний Рады во время рассмотрения кадровых вопросов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

Кубраков: Моя задача - навести порядок в других отраслях по аналогии с дорожной

"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

НБУ определил 12 стратегических целей до 2025г

Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

ПОСЛЕДНЕЕ

"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

Зеленский раскритиковал экс-руководителя "Нафтогаза" за нецелевое расходование средств и финансирование СМИ

"Укрпошта" и китайская Cainiao внедрили трекинг для отправлений стоимостью до $2

"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

НБУ определил 12 стратегических целей до 2025г

Onur подготовит предложение об осуществлении ГЧП в рамках проекта строительства дороги Стрый - Мукачево

На ГП "Антонов" продемонстрировали первый фюзеляж самолета Ан-178Р для нужд ВСУ

Правление "Нафтогаза" будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд

Bentley Kyiv планирует в 2021г нарастить продажи автомобилей на 70%

"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА