Экономика

12:07 20.05.2021

"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

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"Укрпошта" отключит терминалы сторонних банков в отделениях с июня, и планирует выдать свои терминалы почтальонам

АО "Укрпошта" приказала руководителям отделений отключить все терминалы сторонних банков в своих отделениях до конца мая.

Как сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, согласно подписанному им приказу, установленные в почтовых отделениях терминалы сторонних банков могут работать по решению начальников отделений до конца текущего месяца, но в июне точно будут отключены.

"Даже если со стороны Пенсионного фонда что-то поменяется, шоу закончено. Обслуживать людей в селе должны те, кто имеет там сеть и несет затраты. Те, кто сеть закрыл и оставил клиентов, не получает к ним доступ. Тем более, к стоящим уже 5000 терминалов мы купили 2500 новых, а в следующем году планируем обеспечить терминалами каждого почтальона", - заявил он.

Как сообщалось, "Укрпошта" отключит банковские терминалы в отделениях в ответ на принудительный перевод пенсионеров в банки. Также компания открывает горячую линию для клиентов, не желающих получать пенсию и субсидии в банках.

Как написал на своей странице в Facebook вечером в среду 19 мая гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, это ответ компании на попытку со стороны Пенсионного фонда и Управления соцзащиты заставить пенсионеров перейти на банковское обслуживание.

Теги: #укрпошта #смелянский #банки #терминалы
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