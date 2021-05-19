Госинспекция архитектуры и градостроительства начнет работать уже по новому законодательству – Чернышов

В ближайшее время стартует формирование Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Уже завершен конкурс на отбор руководителя этой организации (им стал Семен Кривонос), и в ближайшее время, в 20-х числах мая, надеюсь, будет назначение правительством", - сообщил Чернышов.

По его словам, после этого необходимо осуществить все регистрационные и структурные процедуры и набрать необходимое минимальное количество сотрудников – 30%, чтобы преодолеть отметку 220 человек.

"Надеемся это сделать как можно быстрее", - сообщил Чернышов.

Он надеется, что ГИАГ начнет работу в конце лета уже по новому закону о реформе архитектурно-строительного контроля.

"Этот законопроект уже передан в профильный комитет Рады. Сейчас комитет занимается завершающими шагами по его оформлению. По заявлению главы профильного комитета, в мае законопроект будет подан и зарегистрирован в Верховной Раде, что дает все шансы принять его в июне 2021 года", - сообщил Чернышов.