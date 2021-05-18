Экономика

12:33 18.05.2021

Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

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Градостроительный кадастр может быть запущен до конца 2021 года – замминистра развития громад и территорий

Государственный градостроительный кадастр в Украине может быть запущен до конца 2021 года, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

"Сейчас органы местного самоуправления на региональном уровне уже ведут работу по созданию кадастров. Наша задача сейчас – сделать платформу, на базе которой будет создан градостроительный кадастр на государственном уровне. Сейчас продолжается организационная работа по его созданию. Надеемся, что до конца текущего года у нас будет такой раздел, на базе которого будет работать Единая электронная система", – очертила перспективу Козловская в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация" в Киеве во вторник.

Помимо этого, Минрегион ведет работу по цифровизации существующей нормативной базы для обеспечения к ней полноценного доступа, сообщила замминистра.

Теги: #недвижимость #градостроительство #минрегион #кадастр #украина
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