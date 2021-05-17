Экономика

17:25 17.05.2021

Рынки жилой и промышленной недвижимости имеют лучшие перспективы развития в 2021 году – исследование

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Рынки жилой и промышленной недвижимости имеют лучшие перспективы развития в 2021 году – исследование

Рынки жилой многоквартирной и складской недвижимости остаются наиболее привлекательными для инвесторов в 2021 году и имеют лучшие перспективы развития, тогда как розничная торговля и гостиничный бизнес остаются под давлением пандемии, что усложняет привлечение инвестиций в эти отрасли, считают в компании NAI Ukraine.

Согласно исследованию американской ассоциации участников рынка недвижимости The Real Estate Roundtable, в первом квартале 2021 года состояние отрасли характеризуется как "оптимистичное": индекс настроений вырос на 15 пунктов с начала года и достиг 59 баллов, в секторе коммерческой недвижимости – до 79 баллов.

"Обусловленное пандемией развитие е-коммерции стимулировало инвестиции в сегмент складских помещений в Украине. И аналогично с трендами американского рынка: жилая недвижимость продолжает оставаться наиболее активной. В Украине это не только тренд влияния пандемии, но и факт того, что это единственный рынок, который может развиваться при отсутствии кредитного финансирования. Объем сделок в прошлом году составил $1,9 млрд, что в девять раз превышает показатель в секторе коммерческой недвижимости. Это обусловлено тем, что создание коммерческой недвижимости осуществляется за счет собственного капитала девелоперов, что существенно замедляет его развитие", – сообщили в NAI Ukraine.

По данным исследования KPMG, объем сделок в 2020 году в коммерческой недвижимости Украины составил около $205 млн, что, хотя и вдвое ниже показателя предыдущего года, однако на 40% выше, чем в 2018 году.

Cреди крупнейших сделок на рынке недвижимости в прошлом году: приобретение компанией Dragon Capital столичного бизнес-центра 101 Tower, складского комплекса "Фалби", Львовского индустриального парка, а также продажа компанией логистического центра "Омега-2" фармдистрибьютору "Оптима-Фарм". Кроме того, в гостиничном сегменте состоялась продажа компании "Смартленд" киевской гостиницы "Днепр".

Несмотря на отсутствие иностранных институциональных инвесторов в украинской сфере недвижимости в 2020 году, динамика и объемы внутренних сделок свидетельствуют о позитивном тренде, считают эксперты NAI Ukraine.

"В дополнение к этому, первые возможности банковского кредитования с 2008 года, проектные программы международных финансовых институций, первые прецеденты публично-частного партнерства и концессий, вероятно, будут содействовать продолжению положительных тенденций", – прогнозируют в компании.

Компания NAI Ukraine основана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global, компании №3 в мировом рейтинге консалтинговых компаний и недвижимости 2020 года.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.

Теги: #недвижимость #nai_ukraine #рынок
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