"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

Реформа по разделению "Укрзализныци" (УЗ) на грузовые и пассажирские направления и ее анбандлингу сейчас осуществлена примерно на четверть и для ее завершения потребуется еще, минимум, два-три года, прогнозирует и.о. главы правления компании Иван Юрик.

"Если измерять от 0 до 100%, то я бы оценил, что мы сейчас где-то на уровне 20-25%. УЗ должна быть разделена на четыре оператора: пассажирское сообщение - это центральный бюджет и местные бюджеты, инфраструктура - постоянная государственная собственность, грузовые перевозки - это либерализованный рынок, а производство, локомотивные и вагонные заводы - это сервис, как для УЗ, так и для будущих частных операторов", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Юрика, в последнее время этот процесс шел, "скорее, по инерции, заложенной в прошлом".

"К тому же некоторые вещи были сделаны неправильно. Например, регистрацию отдельных филиалов провели без необходимого корпоративного согласования наблюдательного совета - это неправильно юридически. Это создает потенциальные риски для бизнеса в будущем", – добавил глава компании.

По его оценкам, ближайшие два-три года будут для компании переходным периодом.

"Мы должны сделать свою домашнюю работу, сделать прототип УЗ в части холдинга с разграниченными 4 операторами, каждый из которых будет иметь отдельный баланс активов и пассивов, чтобы после анбандлинга перейти в новый рынок". Причем, по моему мнению, два года для такого перехода - это если очень быстро "бежать", – отметил Юрик.

Он также назвал необходимым условием принятие базового закона о железнодорожном транспорте и новом рынке в парламенте. По словам главы УЗ, сейчас проходит достаточно конструктивная работа с транспортным комитетом, и есть надежда, что закон будет принят в целом до конца года.

Юрик уточнил, что закон во многом рамочный, а значительная часть деталей взаимоотношений на новом рынке будут определяться на уровне подзаконных актов уже после его принятия, в частности, нормативное регулирование PSO для пассажирских перевозок и методология расчета тарифа доступа к сети путей.