Экономика

14:50 17.05.2021

"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

2 мин читать
"Укрзализныци" на анбандлинг потребуется 2-3 года – и.о. главы правления

Реформа по разделению "Укрзализныци" (УЗ) на грузовые и пассажирские направления и ее анбандлингу сейчас осуществлена примерно на четверть и для ее завершения потребуется еще, минимум, два-три года, прогнозирует и.о. главы правления компании Иван Юрик.

"Если измерять от 0 до 100%, то я бы оценил, что мы сейчас где-то на уровне 20-25%. УЗ должна быть разделена на четыре оператора: пассажирское сообщение - это центральный бюджет и местные бюджеты, инфраструктура - постоянная государственная собственность, грузовые перевозки - это либерализованный рынок, а производство, локомотивные и вагонные заводы - это сервис, как для УЗ, так и для будущих частных операторов", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Юрика, в последнее время этот процесс шел, "скорее, по инерции, заложенной в прошлом".

"К тому же некоторые вещи были сделаны неправильно. Например, регистрацию отдельных филиалов провели без необходимого корпоративного согласования наблюдательного совета - это неправильно юридически. Это создает потенциальные риски для бизнеса в будущем", – добавил глава компании.

По его оценкам, ближайшие два-три года будут для компании переходным периодом.

"Мы должны сделать свою домашнюю работу, сделать прототип УЗ в части холдинга с разграниченными 4 операторами, каждый из которых будет иметь отдельный баланс активов и пассивов, чтобы после анбандлинга перейти в новый рынок". Причем, по моему мнению, два года для такого перехода - это если очень быстро "бежать", – отметил Юрик.

Он также назвал необходимым условием принятие базового закона о железнодорожном транспорте и новом рынке в парламенте. По словам главы УЗ, сейчас проходит достаточно конструктивная работа с транспортным комитетом, и есть надежда, что закон будет принят в целом до конца года.

Юрик уточнил, что закон во многом рамочный, а значительная часть деталей взаимоотношений на новом рынке будут определяться на уровне подзаконных актов уже после его принятия, в частности, нормативное регулирование PSO для пассажирских перевозок и методология расчета тарифа доступа к сети путей.

Теги: #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:56 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

"Укрзализныця" запускает ежедневное сообщение Львов – Бердянск на лето

13:05 17.05.2021
Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

Глава "Укрзализныци" Юрик: наша цель - изменить систему тарифообразования на грузоперевозки и сделать единый унифицированный тариф

12:00 17.05.2021
"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

"Укрзализныця" регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании

09:49 17.05.2021
"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

"Укрзализныця" запускает поезда из Чернигова и Сум в Одессу

17:53 14.05.2021
НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

НСЗУ проверяет больницы "УЗ" на соответствие требованиям для лечения пациентов с COVID-19

10:47 14.05.2021
"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель - Николаев на лето

"Укрзализныця" назначила новый поезд Ковель - Николаев на лето

12:33 13.05.2021
Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

Украина и Франция подписали межправсоглашение о финансировании поставки 130 электровозов для "Укрзализныци" - Alstom

15:12 12.05.2021
"Укрзализныця" вернула пассажирам 250 млн грн возмещения за отмененные рейсы

"Укрзализныця" вернула пассажирам 250 млн грн возмещения за отмененные рейсы

11:18 11.05.2021
"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

14:18 07.05.2021
"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Газпром" купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

ПОСЛЕДНЕЕ

Государство вскоре выплатит предпринимателям еще 400 млн грн – Шмыгаль на совещании у Зеленского

Украина начинает экспериментальный проект доступа к речным перевозкам

"Газпром" купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на июнь - столько же, сколько и на май

АЗС возобновляют продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики

КШЭ выступает за сокращение срока обучения на бакалавриате до 3-х лет - Милованов

Загрузка гостиниц в апреле максимальная в Днепре, минимальная во Львове – Hotel Matrix

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

"Овостар" в I кв.-2021 увеличил чистую прибыль в 4 раза

WOG и ОККО приостановили продажу премиального топлива из-за введения госрегулирования цен

Правительство может переназначить набсовет "Нафтогаза" на год - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА