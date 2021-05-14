Экономика

20:50 14.05.2021

Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

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Спад ВВП Украины в I кв.-2021 ускорился до 2% – Госстат

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020 года ускорилось до 2% с 0,5% в четвертом квартале 2020 года, такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно ей, по отношению к четвертому кварталу прошлого года ВВП в первом квартале этого снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 0,8%.

Как сообщалось, ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.

Нацбанк оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%. НБУ ожидает, что во втором квартале рост составит 8,7%, в третьем и четвертом – соответственно 4,2% и 3,6%.

По прогнозу правительства, заложенному в госбюджет, ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,6%.

Теги: #статистика #украина #ввп
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