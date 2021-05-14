"Овостар" в I-м кв.-2021 увеличил чистую прибыль в 4 раза

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам первого квартала 2021 года получила $4,72 млн чистой прибыли, что в 4 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

Согласно отчету "Овостара" на Варшавской фондовой бирже, его выручка выросла на 37,2% – до $32,17 млн, валовая прибыль – на 92%, до $6,91 млн, а операционная – в 4,2 раза, до $4,37 млн.

Компания уточнила, что с учетом позитивных курсовых разниц в $1,48 млн его совокупная прибыль за январь-март этого года составила $6,19 млн против совокупного убытка $18,21 млн в январе-марте-2020, вызванного негативными курсовыми разницами в $19,38 млн,.

Свободные денежные средства компании составляли на конец марта $1,5 млн по сравнению с $1,63 млн на конец прошлого года и $6,24 млн – на конец марта прошлого года, однако задолженность по займам снизилась до $10,3 млн с соответственно $10,77 млн и $12,46 млн.

Как сообщалось, "Овостар" по итогам 2020 года получил $2,6 млн чистой прибыли против $20,0 млн чистого убытка в 2019 году. Его выручка минувшем году сократилась на 5% – до $98,9 млн.

Группа компаний "Овостар Юнион" - вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.