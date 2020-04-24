Экономика

11:43 24.04.2020

"Овостар Юнион" в I кв. сократил продажи яиц на 28%

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"Овостар Юнион" в I кв. сократил продажи яиц на 28%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-марте 2020 года сократила продажи яиц на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 241 млн шт.

Согласно сообщению на сайте компании в пятницу на Варшавской фондовой бирже, продажи яиц на экспорт за указанный период снизились в 2,3 раза - до 81 млн шт., в результате доля экспортных продаж составила 34% (против 56% в первом квартале 2019 года).

Теги: #овостар_юнион #агрохозяйство #яйца #яйцо
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