Экономика

15:27 14.05.2021

ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020 – Госстат

1 мин читать
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020 – Госстат

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020 года ускорилось до 2% с 0,7% в четвертом квартале 2020 года, такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно ей, по отношению к четвертому кварталу прошлого года ВВП в первом квартале этого снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 0,8%.

Как сообщалось, ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.

Нацбанк оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%. НБУ ожидает, что во втором квартале рост составит 8,7%, в третьем и четвертом – соответственно 4,2% и 3,6%.

По прогнозу правительства, заложенному в госбюджет, ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,6%.

Теги: #ввп #госстат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:16 07.05.2021
Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% - Госстат

16:57 28.04.2021
Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

Реальная зарплата в Украине в марте 2021г возросла на 9,5% - Госстат

13:20 27.04.2021
ICU ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 5,2%

ICU ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 5,2%

16:33 22.04.2021
Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

16:03 20.04.2021
Concorde Capital ожидает в 2021г рост ВВП Украины на 4,1% при инфляции 8%

Concorde Capital ожидает в 2021г рост ВВП Украины на 4,1% при инфляции 8%

15:05 20.04.2021
КШЭ ожидает в 2021г роста ВВП Украины на 4,7% и на 2,7% в 2022г - прогноз

КШЭ ожидает в 2021г роста ВВП Украины на 4,7% и на 2,7% в 2022г - прогноз

16:33 19.04.2021
Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

Число умерших в Украине в феврале-2021 к февралю-2020 выросло на 9% – Госстат

14:39 15.04.2021
Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 3,8% и улучшил до 4% в 2022г

12:43 12.04.2021
Рост цен промпроизводителей в Украине в марте замедлился до 1,6% – Госстат

Рост цен промпроизводителей в Украине в марте замедлился до 1,6% – Госстат

13:23 09.04.2021
Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%

Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

"Метинвест" считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК из-за изношенности предприятия

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в IV кв.-2021 на 1,9 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Две трети заявок по программе "Доступная ипотека 7%" не завершаются покупкой – "Интергал-Буд"

Кабмин предлагает членам набсовета "Нафтогаза Украины" остаться еще на год - премьер

Банк Англии признал bail-in еврооблигаций ПриватБанка на $595 млн

Транзит газа через ГТС Украины за 4 мес. снизился на 9%

НАБСОВЕТ "НАФТОГАЗА" МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ США – ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ

Киевсовет выделит землю для создания парка "Никольская слободка"

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реализацию реформы корпоративного управления

"Метинвест" вновь досрочно погасил часть долга и улучшил обязательства по приобретенной Покровской угольной группе

Криминализация товарной контрабанды может усилить давление на легальных импортеров со стороны правоохранителей - мнение

АМКУ разрешил польской PGNiG получить контроль в компании группы "ЭРУ" для совместной добычи углеводородов на Львовщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА