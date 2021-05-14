Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива - не выше 7 грн/литр и бензина - не выше 5 грн/литр, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующее ограничение для сетей автозаправочных станций (АЗС) внесено в правительственное "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

"Введение правительством предельных торговых надбавок на топливо - это вынужденная и временная мера на период карантина. Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях", – процитировала пресс-служба главу Минэкономики Игоря Петрашко.

"Правительство за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива. Но в то же время правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденного карантина. Предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования", - добавил Петрашко.

Как сообщалось, согласно разработанному Министерством экономики обнародованному проекту постановления, средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство – публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.

В министерстве пояснили, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

В начале мая Кабинет министров Украины обнародовал постановление №450 от 29 марта 2021 года, которым бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров. Документом введено декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%.

КМУ и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты. В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн/литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2-1 грн/литр.

В то же время в период майских праздников розничные цены на бензины уже отыграли это снижение. Кабмин 11 мая постановлением №450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

По данным консалтинговой группы "А-95" средние розничные цены на бензины в Украине в период 30 апреля по 12 мая увеличились на 0,55-0,7 грн/литр.