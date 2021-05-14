Экономика

10:27 14.05.2021

Депозитные ставки отреагировали на повышение учетной ставки менее выразительным ростом, чем кредитные – глава Совета НБУ

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Депозитные ставки отреагировали на повышение учетной ставки менее выразительным ростом, чем кредитные – глава Совета НБУ

Ставки по гривневым кредитам банков после повышения учетной ставки в апреле до 7,5% выросли по сравнению с первым половиной апреля с 11,9% до 12,5%, тогда как рост ставок по гривневым депозитам за аналогичный период был менее выразительным и составил 0,2 процентных пункта (п.п.), сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Стоимость гривневых корпоративных кредитов банков с 16 апреля 2021 года выросла по сравнению с первой половиной апреля с 8,1% до 8,6%, по всем кредитам в национальной валюте - с 11,9% до 12,5%. Трансмиссия ключевой ставки НБУ в ставки банков по гривневым депозитам была менее выразительной: за период после 16 апреля ставки по гривневым депозитам выросли с 4,3% до 4,5%", – написал Данилишин в Facebook в пятницу.

По его словам, рост ставок по депозитам домохозяйств, которые являются основным источником фондирования банков, составил 0,1 п.п. – с 7,7% до 7,8%.

Глава Совета НБУ отметил, что более быстрая реакция ставок по кредитам на смену ключевой ставки будет улучшать маржинальность кредитных операций банков и способствовать увеличению их процентных доходов. 

Он добавил, что в то же время, учитывая снижение доступности кредитных ресурсов для бизнеса и домохозяйств, это актуализирует необходимость реализации мероприятий по улучшению трансмиссии монетарной политики и активизации кредитования.

Как сообщалось, НБУ 15 апреля повысил учетную ставку до 7,5% после повышения ее 4 марта до 6,5% с уровня 6%, на котором он удерживал ее с 12 июня 2020 года.

Теги: #нбу #ставки #данилишин
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