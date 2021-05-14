Экономика

09:11 14.05.2021

"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

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"Нафтогаз" сменил директора по коммуникациям

Директором по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" назначен Максим Белявский, подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" председатель правления НАК Юрий Витренко.

С апреля 2020 года эту должность занимала Юлия Шилина.

Белявский, 1986 года рождения, окончил Житомирский государственный технологический университет и Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа.

С 2008-го по 2017 год работал на разных должностях в АО "Укртрансгаз": оператор, диспетчер, ведущий инженер, замначальника пресс-службы, начальник отдела по связям с общественностью и прессой.

В 2017-2018 годы работал директором по персоналу ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и советником главы Минэнергоугля Игоря Насалика.

В последние годы был ведущим экспертом энергетических программ Центра Разумкова.

Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Юрий Витренко.

Теги: #нафтогаз #коммуникации #директор
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