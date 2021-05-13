Доля e-commerce составляет 30% продаж Decathlon Ukraine

Е-commerce составляет 30% продаж Decathlon Ukraine в настоящее время, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Decathlon Ukraine Флоран Гийе.

"На сегодня e-commerce - это 30% нашего бизнеса. Кстати, это выше, чем в целом по международной сети Decathlon, где доля продаж колеблется в пределах 22-23%", - сказал он.

При этом украинская версия сайта предлагает пока 25 тыс. позиций, что меньше, чем на интернет-площадках сети в соседних странах.

"Мы расширяем ассортимент постепенно, все товары приходят с европейских складов. К концу года у нас будет 50 тыс. наименований, доступных в интернете", - сообщил Гийе.



Полный текст интервью с Флораном Гийе будет обнародован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"