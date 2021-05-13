Экономика

15:20 13.05.2021

Кабмин предлагает ограничивать право выезжать заграницу руководителю компании с налоговым долгом свыше 1 млн грн - ресурсный законопроект

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Кабмин предлагает ограничивать право выезжать заграницу руководителю компании с налоговым долгом свыше 1 млн грн - ресурсный законопроект

Кабинет министров предлагает через суд ограничивать право выезжать заграницу руководителю компании с налоговым долгом свыше 1 млн грн, который не уплачивается на протяжении месяца, свидетельствует текст так называемого ресурсного законопроекта.

"В случае неуплаты на протяжении 30 календарных дней с дня отправки (вручения) налогоплательщику налогового требования суммы налогового долга, которая превышает 1 млн грн, контролирующий орган имеет право обратиться в суд за установлением временного ограничения в праве выезда руководителя такого налогоплательщика за границы Украины – до полного погашения такого долга", – указало в тексте законопроекта, который 12 мая поддержало правительство.

Законопроект также предлагает ввести норму, согласно которой в случае нарушения сроков уплаты акцизного налога налогоплательщику грозит штраф в размере 20% суммы акциза.

Помимо этого, законопроект предлагает установить норму об ограничении 50% суммы отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет, которую можно включить в финансовый результат до налогообложения.

Теги: #налоги #бизнес #кабмин
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