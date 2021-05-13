Экономика

12:12 13.05.2021

НКРЭКУ допускает санкции в отношении "Киевгазэнерджи" из-за срыва сроков публикации годового тарифа

2 мин читать
НКРЭКУ допускает санкции в отношении "Киевгазэнерджи" из-за срыва сроков публикации годового тарифа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разберется с вопросом необнародования поставщиком газа "Киевгазэнерджи" годового тарифа ресурса для населения и примет решение, в том числе относительно санкций к нему, сообщила член регулятора Оксана Кривенко.

"У нас есть одна проблемная компания "Киевгазэнерджи", у которой сайт не работал длительное время и не только на дату публикации годового тарифа. По результатам ее проверки мы примем решение или наложим санкции за невыполнение требований регулятора", – сказала она в ходе вебинара "Годовая цена на газ: выиграет ли потребитель?", организованном НКРЭКУ совместно с USAID DIXI Group в четверг.

При этом Кривенко отметила, что "это отдельный случай", поскольку по результатам проведенного НКРЭКУ мониторинга "почти все поставщики опубликовали свои тарифы".

По состоянию на утро четверга сайт "Киевгазэнерджи", по-прежнему, не работает.

Как сообщалось, "Киевгазэнерджи", до последнего времени являющееся основным поставщиком газа в столице, не обнародовало годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, который не работает, минимум, с вечера 25 апреля.

На странице "Киевгазэнерджи" в Facebook цена также не обнародована.

НКРЭКУ 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

"Киевгазэнерджи" является 100%-м дочерним предприятием ПАО "Киевгаз".

ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%.

В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.

 

Теги: #кривенко #тариф #нкрэку #киевгазэнерджи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 13.05.2021
Под Киевсоветом проходит массовая акция профсоюзов транспортников, демонстранты требуют повышения тарифов на проезд до 25 грн

Под Киевсоветом проходит массовая акция профсоюзов транспортников, демонстранты требуют повышения тарифов на проезд до 25 грн

15:21 11.05.2021
КС 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

КС 18 мая рассмотрит конституционное представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

15:40 05.05.2021
"Укрэнерго" считает необходимым повысить тариф на передачу э/э с 1 августа на 21% − до 355,55 грн/МВт-ч

"Укрэнерго" считает необходимым повысить тариф на передачу э/э с 1 августа на 21% − до 355,55 грн/МВт-ч

18:20 30.04.2021
"Нафтогаз" фиксирует пятикратный рост заявок после предложенного годового тарифа на газ для населения

"Нафтогаз" фиксирует пятикратный рост заявок после предложенного годового тарифа на газ для населения

15:09 30.04.2021
"Киевгазэнерджи" почти неделю чинит сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

"Киевгазэнерджи" почти неделю чинит сайт и не объявляет годовой тариф на газ для населения

16:35 29.04.2021
Рада призвала Кабмин установить льготный тариф на э/э для бытовых потребителей в 30-километровой зоне АЭС

Рада призвала Кабмин установить льготный тариф на э/э для бытовых потребителей в 30-километровой зоне АЭС

12:37 26.04.2021
"Киевгазэнерджи" из-за проблем с сайтом до сих пор не обнародовал годовой тариф на газ для населения

"Киевгазэнерджи" из-за проблем с сайтом до сих пор не обнародовал годовой тариф на газ для населения

17:15 22.04.2021
НКРЭКУ утвердила зеленый тариф для ВЭС Eurocape мощностью 98 МВт

НКРЭКУ утвердила зеленый тариф для ВЭС Eurocape мощностью 98 МВт

18:17 15.04.2021
ДТЭК КЭС отрицает нарушения при подключении объекта в Плютах

ДТЭК КЭС отрицает нарушения при подключении объекта в Плютах

13:07 07.04.2021
НКРЭКУ утвердила правила действия годовых контрактов на поставку газа населению

НКРЭКУ утвердила правила действия годовых контрактов на поставку газа населению

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевский метрополитен и "Киевпастранс" просят город повысить тариф на проезд в общественном транспорте во избежание транспортного коллапса

Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

Кабмин утвердил решение о создании Бюро экономбезопасности

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн

На дороге к курортной Кирилловке начался ремонт по программе "Большое Строительство"

FlixBus с 20 мая запускает брендированный маршрут из Затоки через Киев на Буковель

Киевский метрополитен и "Киевпастранс" просят город повысить тариф на проезд в общественном транспорте во избежание транспортного коллапса

ФРУ выступила против правительственного "ресурсного" законопроекта о повышении рентных ставок и других налогов

"Укрпошта" построит в Киеве сортировочный хаб за $50 млн

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики

Компания Alstom готова повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35% - министр экономики Франции

Украина и Франция подпишут четыре стратегических межправительственных соглашения на общую сумму €1,3 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА