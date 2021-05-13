НКРЭКУ допускает санкции в отношении "Киевгазэнерджи" из-за срыва сроков публикации годового тарифа

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разберется с вопросом необнародования поставщиком газа "Киевгазэнерджи" годового тарифа ресурса для населения и примет решение, в том числе относительно санкций к нему, сообщила член регулятора Оксана Кривенко.

"У нас есть одна проблемная компания "Киевгазэнерджи", у которой сайт не работал длительное время и не только на дату публикации годового тарифа. По результатам ее проверки мы примем решение или наложим санкции за невыполнение требований регулятора", – сказала она в ходе вебинара "Годовая цена на газ: выиграет ли потребитель?", организованном НКРЭКУ совместно с USAID DIXI Group в четверг.

При этом Кривенко отметила, что "это отдельный случай", поскольку по результатам проведенного НКРЭКУ мониторинга "почти все поставщики опубликовали свои тарифы".

По состоянию на утро четверга сайт "Киевгазэнерджи", по-прежнему, не работает.

Как сообщалось, "Киевгазэнерджи", до последнего времени являющееся основным поставщиком газа в столице, не обнародовало годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, который не работает, минимум, с вечера 25 апреля.

На странице "Киевгазэнерджи" в Facebook цена также не обнародована.

НКРЭКУ 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля 2022 года. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

"Киевгазэнерджи" является 100%-м дочерним предприятием ПАО "Киевгаз".

ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) – 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) – 5,5%.

В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) – 25%, Densec Limited (Кипр) – 14%.