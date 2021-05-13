FlixBus с 20 мая запускает брендированный маршрут из Затоки через Киев на Буковель

Автобусный оператор FlixBus открыл продажи на автобусы первой брендированной внутренней линии по Украине, автобусы которой полностью соответствуют стандартам FlixBus, сообщил в ходе онлайн-конференции директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман в четверг.

Маршрут пролегает от Затоки и Одессы, через Киев и Львов, в горные курорты Буковель и Драгобрат (остановки "Поляница" и "Ясиня").

Первый автобус отправится по маршруту 20 мая. До 13 июня автобусы будут курсировать 5 раз в неделю, а начиная с 14 июня - ежедневно.

"Это наша первая брендированная линия на внутреннем маршруте в Украине, и она включает наиболее популярные направления для путешествий по Украине, как летом, так и зимой", - отметил Михал Леман.

На новой линии будут работать автобусы Neoplan, которые имеют фирменное зеленое брендирование FlixBus.

"На всех линиях FlixBus применяются повышенные стандарты безопасности и гигиены. После каждой поездки проводится профессиональная дезинфекция автобусов. Пассажиры обязаны во время поездки носить маску, закрывая ею нос и рот", - подчеркивает перевозчик.