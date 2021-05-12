Темп прироста выпуска автотранспорта в Украине за 4 мес. ускорился до 96% за счет двукратного роста выпуска легковых авто

Украинские автопроизводители в январе-апреле текущего года, по предварительным данным, выпустили 2791 ед. автотранспортных средств, что на 96% больше, чем за тот же период 2020 года, сообщается на сайте "Укравтопрома".

Как сообщалось, в январе-марте 2021 года автопроизводство превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.

Согласно данным ассоциации, такой прирост выпуска автотранспорта обеспечен за счет роста в 2,1 раза производства легковых авто – до 2594 ед.

В то же время, как сообщалось, такая ситуация сложилась после возобновления выпуска легковушек на Запорожском автозаводе (в сентябре-2020), тогда как по итогам января-апреля прошлого года статистику по этим авто формировал только завод "Еврокар".

В то же время производство коммерческих авто сократилось на треть – до 8 ед. (без учета не предоставляющего статистику "АвтоКрАЗа"), а выпуск автобусов вырос на 9% - до 189 ед.

Ассоциация информирует, что в апреле текущего года выпуск автотранспорта вырос на треть по сравнению с мартом текущего года, а по сравнению с апрелем прошлого – в 16 раз, до 962 ед.

Легковых автомобилей в апреле произведено 904 ед. против 59 ед. годом ранее, а по сравнению с мартом-2021 их выпущено почти на 36% больше.

Автобусное производство завершило месяц с результатом 56 ед. (на один автобус больше мартовского показателя, а в апреле-2020 не было сделано ни одного автобуса).

Коммерческих авто, как и в марте, в отчете заявлено только два автомобиля, собранных на "Черкасском автобусе" (в апреле прошлого года – ни одного).

Как сообщалось, в 2020 году автопроизводство в Украине сократилось на 32% по сравнению с 2019 годом – до 4,952 тыс.ед., при том, что созданные в стране мощности позволяют выпускать 400 тыс. автотранспортных средств.

В том числе производство легковых автомобилей сократилось на 33% - до 4,202 тыс. ед., коммерческих на 63% - до 51 ед., автобусов на 20% - до 699 ед.