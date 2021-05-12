Экономика

17:43 12.05.2021

Минэкономики предлагает установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина

2 мин читать
Минэкономики предлагает установить предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива на период карантина

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Соответствующие ограничения маржи для сетей автозаправочных станций (АЗС) предлагается внести в правительственное "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), включающая таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты предлагается обязать НАК "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а последнее – публиковать средние цены одного литра ДТ и бензина до 5 числа каждого месяца.

В министерстве пояснили, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Как сообщалось, Кабинет министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты. В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2-1 грн/литр.

В то же время в период майских праздников розничные цены на бензины уже отыграли это снижение. Кабмин 11 мая постановлением №450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.

По данным консалтинговой группы "А-95" средние розничные цены на бензины в Украине в период 30 апреля по 12 мая увеличились на 0,55-0,7 грн/литр.

Теги: #дизтопливо #маржа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:50 27.04.2021
Минэкономики ежедневно мониторит остатки дизтоплива и оценивает их месячный объем как оптимальный

Минэкономики ежедневно мониторит остатки дизтоплива и оценивает их месячный объем как оптимальный

15:02 21.04.2021
"Укрзализныця" договорилась с поставщиками об отгрузке дизтоплива на ближайшее время

"Укрзализныця" договорилась с поставщиками об отгрузке дизтоплива на ближайшее время

20:02 09.02.2021
Кабмин Украины выделил Минобороны из госрезерва 6,4тыс. т дизтоплива

Кабмин Украины выделил Минобороны из госрезерва 6,4тыс. т дизтоплива

04:41 09.12.2020
На Харьковщине прокуратура через суд добилась отмены закупок дизтоплива для "скорых" по сокращенной процедуре

На Харьковщине прокуратура через суд добилась отмены закупок дизтоплива для "скорых" по сокращенной процедуре

16:20 17.06.2020
Введение пошлины на импортное дизтопливо угрожает сбору урожая – УКАБ

Введение пошлины на импортное дизтопливо угрожает сбору урожая – УКАБ

13:12 16.06.2020
Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

17:03 30.04.2020
"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

15:23 21.01.2020
"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

"Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування" требуют введения пошлин в 8,46% на российское дизтопливо и автогаз

14:20 09.01.2020
"Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко

"Нафтогаз" не может озвучить размер маржи по контракту с "Газпромом", но ее можно будет увидеть в финотчете по итогам 2020г - Витренко

15:23 28.11.2019
"Укрпошта" начала подписание нового рамочного соглашения по закупке 6,2 млн л дизтоплива на следующие 2 года

"Укрпошта" начала подписание нового рамочного соглашения по закупке 6,2 млн л дизтоплива на следующие 2 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил решение о создании Бюро экономбезопасности

ФК "Финтакт" приобрела за 269 млн грн пул кредитов банка "Финансы и кредит" и Дельта Банка с залогом КрАЗ

Кабмин ввел декларирование роста цен на бензин и дизтопливо сверх 1%

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

"Укрзализныця" в апреле получила 35 млн грн прибыли

ПОСЛЕДНЕЕ

Уровень подделки банкнот гривни по результатам 2020 г. незначительно вырос до соотношения 5,5 подделок на 1 млн банкнот – НБУ

Правительство будет убирать дискриминацию при тендерных закупках транспортных средств - Шмыгаль

Послы G7 обеспокоены отсутствием между Кабмином и НС "Нафтогаза" решения, позволяющего действующему совету использовать свои обязанности независимо

Кабмин переподчинил себе Калушскую ТЭЦ

Повышение рентных ставок и ряда других налогов позволит привлечь свыше 60 млрд грн - "ресурсный" законопроект

Кабмин утвердил решение о создании Бюро экономбезопасности

Fitch присвоило рейтинг "B" 5-летним евробондам "Интерпайп" на $300 млн

"Укрзализныця" вернула пассажирам 250 млн грн возмещения за отмененные рейсы

НАИС реализовало возможность автоматической регистрации ФЛП

Ощадбанк выдал 250 млн грн кредитов по партнерским программам в 2021 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА