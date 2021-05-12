Экономика

12:34 12.05.2021

Госпродпотребслужба в I кв.-2021 изъяла 5,4 тонны фальсифицированного мяса

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Госпродпотребслужба в I кв.-2021 изъяла 5,4 тонны фальсифицированного мяса

Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в первом квартале 2021 года изъяли из оборота 3,3 тонны фальсифицированного мяса птицы и 2,1 тонны мяса и мясопродуктов, сообщила глава ведомства Владислава Магалецкая в Facebook в среду.

Госпродпотребслужба сообщила в апреле, что с начала года провела 85 плановых и 2,9 тыс. внеплановых проверок, по итогам которых изъяла из оборота более 31 тонны продуктов.

По ее данным, в первом квартале 2021 года производители чаще всего фальсифицировали молоко и молочные продукты. Особенно часто фальсифицировалось сливочное масло, а самое распространенное нарушение при его производстве - наличие жиров немолочного происхождения.

В своем сообщении Магалецкая уточнила также, что другое важное направление работы Госпродпотребслужбы - открытие новых рынков сбыта для украинских производителей. Переговоры ведутся с КНР, Индией, Канадой, Малайзией, Мексикой, Южной Кореей и другими государствами. Она напомнила, что вопрос экспорта украинского мяса в ЮАР поднимался на переговорах во время минувшего визита.

По данным Госпродпотребслужбы, в 2021 году продолжается работа по расширению экспорта по разным товарным позициям, в числе которых - продукция птицеводства, скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, бобовые, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Украинская сельхозпродукция в 2020 году получила доступ на рынки 12 стран. Согласованы 35 экспортных сертификатов, пройдены два аудита ЕС, касающихся госконтроля над производством рыбы, мяса птицы и продуктов из них.

Теги: #фальсификация #госпродпотребслужба #мясо
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