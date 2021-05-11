Экономика

13:47 11.05.2021

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

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Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко анонсировал объявление в ближайшее время конкурса на должность главы правления ПАО "Укрнафта".

"Нафтогаз" уже поставил требование своим представителям в наблюдательном совете "Укрнафты", чтобы в ближайшее время был такой конкурс", - сказал он в эфире программы "Обратный отсчет" на канале "UA Перший".

По его словам, смена менеджмента компании необходима, чтобы устранить влияние на него со стороны миноритарных акционеров.

"Менеджмент должен действовать в интересах "Укрнафты", а не в интересах господина Коломойского. В ближайшее время должен быть результат", - отметил Витренко.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года избрали исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта компании Олега Геза врио главы правления компании.

Сформированный весной 2019 года набсовет "Укрнафты" получил право назначать главу компании. В рамках конкурса по отбору CEO на отдельном конкурсе была отобрана компания-рекрутер Boyden, которая подала список из 179 кандидатов.

По словам главы комитета по назначениям и вознаграждениям "Укрнафты" Андрея Бойцуна, работа по отбору была осуществлена на 95%, оставалось только провести собеседования с отобранными лучшими кандидатами.

Однако вначале комитет по назначениям голосами членов, номинированных миноритариями, а затем и набсовет, благодаря голосу одного из трех представителей НАК "Нафтогаз Украины" 20 мая решили отменить конкурс и назначить главой правления Геза, с которым 31 июля 2020 года был заключен контракт сроком на один год.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4 млрд 269,26 млн грн против 4 млрд 57,859 млн грн чистого убытка в 2019-м. Чистый доход компании в прошлом году увеличился на 26% (на 7 млрд 324,617 млн грн) – до 35 млрд 534,818 млн грн, валовая прибыль – на 42,3% (на 5 млрд 183,512 млн грн), до 17 млрд 440,619 млн грн.

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.

 

Теги: #нафтогаз #витренко #укрнафта
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