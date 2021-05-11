МАУ в июне запускает рейсы в Рас-эль-Хайма

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в июне 2021 года запускает рейсы в г. Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщил представитель авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам - на Boeing 737-800 (NG). Самолет рассчитан на 186 мест.

Компания планирует летать в Рас-эль-Хайма до зимнего сезона.

Билеты будут продаваться как через туроператоров (TUI, ALF, Kompas, TPG), так и через сайт МАУ.

В настоящее время украинские авиакомпании в г. Рас-эль-Хайма не летают.

Рас-эль-Хайма лежит на севере Объединенных Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива. Разделен бухтой на две части - старую и новую.

Международный аэропорт в Рас-эль-Хайме находится в сорока минутах езды от г. Дубай и в трех часах езды от г. Абу-Даби.