Экономика

12:41 11.05.2021

МАУ в июне запускает рейсы в Рас-эль-Хайма

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МАУ в июне запускает рейсы в Рас-эль-Хайма

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в июне 2021 года запускает рейсы в г. Рас-эль-Хайма (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщил представитель авиакомпании агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам - на Boeing 737-800 (NG). Самолет рассчитан на 186 мест.

Компания планирует летать в Рас-эль-Хайма до зимнего сезона.

Билеты будут продаваться как через туроператоров (TUI, ALF, Kompas, TPG), так и через сайт МАУ.

В настоящее время украинские авиакомпании в г. Рас-эль-Хайма не летают. 

Рас-эль-Хайма лежит на севере Объединенных Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива. Разделен бухтой на две части - старую и новую. 

Международный аэропорт в Рас-эль-Хайме находится в сорока минутах езды от г. Дубай и в трех часах езды от г. Абу-Даби. 

Теги: #мау #оаэ #авиарейсы
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