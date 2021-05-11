Господдержка помогла стабилизировать цену на гречневую крупу – Минэкономики

Средняя потребительская цена на гречневую крупу в апреле снизилась на 0,4% - до 40,06 грн/кг благодаря предоставлению аграриям дотаций в размере 3,5 тыс. грн на 1 га посевов гречихи, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на сайте.

По данным ведомства, запущенное в апреле нынешнего года направление господдержки аграриев обеспечит стабильный объем производства гречихи, равный внутреннему потреблению (в перспективе - ориентацию на экспорт), а также развитие смежных отраслей. Стимулирование производства данного социально значимого товара приведет к улучшению продовольственной безопасности и повысит ее доступность для потребителей. Министерство уточнило, что ориентировочная площадь посевов под гречихой, на которую распространяется программа дотаций, составит 15 тыс. га.

Согласно данным Минэкономики, в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) потребность в гречихе на украинском рынке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн - на пищевые потребности. По данным Госстата, в 2020 году объем ее производства составил 97,6 тыс. тонн, а переходящие остатки на начало текущего МГ - 10 тыс. тонн (к концу МГ прогнозируется 20 тыс. тонн).

По состоянию на 1 мая 2021 года Украина экспортировала 0,6 тыс. тонн зерна гречихи, а импортировала 31,3 тыс. тонн (из РФ - 18,9 тыс. тонн, Казахстана - 9 тыс. тонн, Беларуси - 3,4 тыс. тонн). Минэкономики уточнило, что внутренние потребности в гречневой крупе будут полностью обеспечены, несмотря на запрет ее ввоза из РФ с 5 июня по 31 августа.

Ведомство отметило, что Украина импортировала почти 19 тыс. тонн зерна злаков, из которых, по экспертным оценкам, гречневая крупа составляет около 15 тыс. тонн. По его данным, оснований для возникновения дефицита гречихи на украинском рынке нет, поскольку по состоянию на 1 мая 2021 года Украина импортировала 46 тыс. тонн данного продукта.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в апреле года расширил порядок финансовой поддержки сельхозпроизводителей шестью новыми госпрограммами суммарным объемом 500 млн грн, в числе которых - направления, стимулирующие производство гречихи и картофеля.

На господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов (всего 357,8 тыс. га) - 240 млн грн; на господдержку обрабатывающих мелиорированную землю с/х производителей - 50 млн грн; на господдержку производителей органической продукции - 50 млн грн; на господдержку производителей картофеля (до трети которого ежегодно теряется из-за отсутствия картофелехранилищ) - 60 млн грн; на бюджетные субсидии производителям гречихи – 50 млн грн (из расчета 3,500 тыс. грн на 1 га ее посевов).

РФ в мае ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна обрушенного на период с 5 июня по 31 августа включительно. Запрет введен в целях "сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен".