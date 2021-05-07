Экономика

14:18 07.05.2021

"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

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"УЗ" и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в пятницу, документ подписали вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, и.о. члена правления УЗ Александр Перцовский, глава правления и гендиректор Stadler CIS AG Петр Кристоф Шпюлер и гендиректор Stadler CIS AG Александр Луфт.

В сообщении отмечается, что согласно меморандуму стороны будут вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци", компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Но наше главное условие такого партнерства является неизменным - локализация производства на территории Украины. Ведь это привлечение дополнительных средств в экономику и развитие тяжелой промышленности нашей страны", - цитируется в сообщении Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

"В этом году железнодорожная отрасль Украины получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава - закупку около 100 пассажирских вагонов и модернизацию ж/д инфраструктуры. Но в этом ключе также крайне важно обеспечить максимальный уровень локализации производства, что создаст дополнительные рабочие места для людей и даст стимул для развития нашей экономики. Приветствую начало сотрудничества "Укрзализныци" и швейцарской компании Stadler. Ожидаем положительных результатов сотрудничества", - отметил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, который также присутствовал на мероприятии.

Ранее экс-глава "Укзализныци" Владимир Жмак в интервью "Интерфакс-Украина" сообщал, что представители Stadler, изучая возможности локализации производства в Украине, посетили Киевский вагоноремонтный завод, Дарницкий вагоноремонтный завод, депо "Фастов" и площадку в Бобрике (Броварской район). Также, по его словам, они хотели еще посетить и Крюковский вагоностроительный завод.

Теги: #транспорт #stadler #укрзализныця #поезда
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