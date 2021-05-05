Экономика

17:59 05.05.2021

Почти треть выручки "Укртрансгаза" от услуг хранения в 2020 году принесли нерезиденты – глава компании

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Почти треть выручки "Укртрансгаза" от услуг хранения в 2020 году принесли нерезиденты – глава компании

АО "Укртрансгаз" в 2020 году получило 5,1 млрд грн выручки от своей основной деятельности - хранение природного газа, порядка 30% этого объема получено от нерезидентов страны, сообщил глава компании Сергей Перелома.

"Компания закончила сезон с 15,1 млрд куб. м газа в хранилищах. Треть этого газа принадлежит нерезидентам. За прошлый год только иностранные компании принесли нам 1,5 млрд грн дохода, а общий доход от услуг хранения – 5,1 млрд грн", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Перелома ожидает, что национальный регулятор в ближайшем будущем не будет кардинально пересматривать тарифы "Укртрансгаза", поэтому спрос на его услуги со стороны иностранных и отечественных заказчиков сохранится.

"Хранить в Украине газ будут тогда, когда это чуть интереснее, чем в Европе. Газ нужно завезти, заплатив Оператору ГТС, а потом вывезти. Если сумма этих затрат меньше, чем аналог в Европе, то мы будем востребованы, к нам будут приходить новые клиенты, будут загружаться наши подземки", - отметил он.

По его словам, "Укртрансгаз" продолжает расширять линейку предлагаемых услуг и продуктов, чтобы улучшить свою прозрачность и коммерческую привлекательность. В частности, в начале лета планируется запустить услугу торговлей находящегося в ПХГ газа в режиме "таможенный склад".

"Возможность торговать объемами в ПХГ была и раньше, но без участия "Укртрансгаза". Проконсультировавшись с биржей и рынком, мы поняли: объем биржевых сделок по ПХГ будет значительно выше, если люди будут уверены, что Оператор прогарантирует наличие ресурсов, которые торгуются. Второе – обеспечит и прогарантирует, что этот ресурс поменяет право собственности от продавца к покупателю", - пояснил Перелома.

Параллельно компания работает над расширением диджитализации, увеличивая объем предоставляемой информации и предлагаемых сервисов.

"Мы максимально пытаемся выводить услуги в платформу, все – в цифру. Это та диджитализация, к которой иностранные заказчики давно привыкли, а украинские клиенты еще не привыкли, но очень ее хотят", - сказал глава "Укртрансгаза".

Перелома также выразил надежду, что смена руководства группы "Нафтогаз" не повлечет за собой резких изменений в бизнесе по хранению газа, и компания сможет сохранить ранее выбранный курс.

"Значительный рост объемов газа, который мы храним, стремительное расширение клиентской базы, снижение убыточности компании в разы и еще десятки других показателей доказывают: мы на правильном пути", - резюмировал он.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" в 2020 году сократил чистый убыток в девять раз (на 20 млрд 970,127 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 2 млрд 615,652 млн грн и увеличил чистый доход в 1,8 раза (на 2 млрд 754,127 млн грн) – до 6 млрд 28,781 млн грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 100% "Укртрансгаза", являющегося оператором ПХГ Украины.

Теги: #выручка #перелома #укртрансгаз
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