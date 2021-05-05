Экономика

14:28 05.05.2021

Бизнес в апреле ухудшил оценку перспектив в ответ на усиление карантинных ограничений и рост неопределенности – НБУ

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Бизнес в апреле ухудшил оценку перспектив в ответ на усиление карантинных ограничений и рост неопределенности – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в апреле снизился до 46,9 с 51,4 в марте, опустившись ниже равновесного значения, сообщил центробанк в среду.

"В апреле предприятия в большинстве секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, пессимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий промышленности, торговли и сферы услуг опустились ниже нейтрального уровня. В то же время строительные компании впервые после сентября 2019 продемонстрировали оптимистические настроения", – констатирует Нацбанк.

Так, предприятия промышленности после двух месяцев оптимизма вновь ухудшили оценки деловой активности: в апреле индекс снизился до 48,9 с 52,3 в марте. Предприятия промышленности ожидают значительного роста цен на сырье, материалы и собственную продукцию, одновременно сохраняют положительные оценки по объемам новых заказов и объемов производства продукции. Объемы новых экспортных заказов, как ожидается, будут оставаться на текущем уровне, уточнил регулятор.

НБУ указал, что предприятия сферы торговли также ухудшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс снизился до 49,9 в апреле с 52,2 в марте. Респонденты ожидают уменьшения объема закупки товаров для продажи, а также, на фоне усиления ожиданий по росту закупочных цен, усилили свои оценки относительно роста стоимости товаров для продажи и уменьшения размера торговой маржи. В то же время ожидается незначительный рост объемов товарооборота.

Предприятия сферы услуг больше всего отреагировали на введение усиленного карантина и значительно ухудшили ожидания относительно экономических результатов своей деятельности: секторный индекс снизился до 43,0 в апреле с 51,4 в марте. Респонденты ожидают снижения объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов, заказов в процессе исполнения и планируют увеличить тарифы на собственные услуги.

Предприятия строительства на фоне сезонного оживления и увеличения инвестиционного спроса впервые после сентября-2019 были единственными среди других секторов, кто оптимистично оценил экономические перспективы своей деятельности: секторный индекс в апреле наконец превысил равновесный уровень и вырос до 51,5 против 40,6 в марте. Они ожидают увеличения объемов новых заказов, закупки услуг подрядчиков сырья и материалов, выполнения строительных работ.

Регулятор отметил, что предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Ежемесячный опрос проводился с 5-го по 23 апреля 2021 года. В нем приняли участие 297 предприятий. Среди опрошенных предприятий 41,8% - компании промышленности, 30,3% - сферы услуг, 29,3% - торговли, 4% - строительства. 37% респондентов - крупные предприятия, 30% - средние, 33% - малые.

Теги: #иода #нбу #бизнес
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