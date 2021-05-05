Кабмин обязал граждан подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию

Кабинет министров обязал претендентов на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей подавать вместе с заявкой декларацию о доходах и расходах, свидетельствует правительственное постановление от 14 апреля на "Урядовом портале".

"В мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после подачи нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилсубсидии", – говорится в документе.

Помимо указанных изменений документ также расширяет перечень источников доходов, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. В частности, теперь доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг учитываются при назначении субсидий.

Согласно постановлению, подача заявок и сопроводительных документах по почте или в электронной форме на сайте Минсоцполитики, а структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций будут принимать их также в бумажном виде.

"Жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в мае-сентябре 2021 года, назначается начиная с мая 2021 года", – отмечается в документе.

Постановление вступило в силу со дня публикации и применяется с 1 мая этого года.