Экономика

11:56 05.05.2021

Кабмин обязал граждан подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию

1 мин читать
Кабмин обязал граждан подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию

Кабинет министров обязал претендентов на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей подавать вместе с заявкой декларацию о доходах и расходах, свидетельствует правительственное постановление от 14 апреля на "Урядовом портале".

"В мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после подачи нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилсубсидии", – говорится в документе.

Помимо указанных изменений документ также расширяет перечень источников доходов, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. В частности, теперь доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг учитываются при назначении субсидий.

Согласно постановлению, подача заявок и сопроводительных документах по почте или в электронной форме на сайте Минсоцполитики, а структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций будут принимать их также в бумажном виде.

"Жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в мае-сентябре 2021 года, назначается начиная с мая 2021 года", – отмечается в документе.

Постановление вступило в силу со дня публикации и применяется с 1 мая этого года.

Теги: #справка #доходы #субсидии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:09 28.04.2021
С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

19:06 14.04.2021
Доходы от депозитов и покупка валюты будут учитываться при назначении субсидий

Доходы от депозитов и покупка валюты будут учитываться при назначении субсидий

11:59 12.03.2021
Клиентами ГК "Нафтогаз Украины" с момента открытия рынка газа стали 300 тыс. получателей льгот и субсидий

Клиентами ГК "Нафтогаз Украины" с момента открытия рынка газа стали 300 тыс. получателей льгот и субсидий

14:37 11.03.2021
Доходы IT-отрасли в Украине благодаря "Дия City" к 2025 г. могут вырасти до $16,5 млрд - Федоров

Доходы IT-отрасли в Украине благодаря "Дия City" к 2025 г. могут вырасти до $16,5 млрд - Федоров

17:15 09.03.2021
Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищных субсидий

Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищных субсидий

00:55 20.02.2021
Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

10:46 11.02.2021
ФГИ планирует наладить выдачу электронных справок о стоимости недвижимости во II квартале

ФГИ планирует наладить выдачу электронных справок о стоимости недвижимости во II квартале

13:10 28.01.2021
Рада поддержала увеличение соцнормативов для начисления субсидий на оплату энергоносителей

Рада поддержала увеличение соцнормативов для начисления субсидий на оплату энергоносителей

22:23 22.01.2021
Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 10 млрд финансирование программы субсидий - Лазебная

Минсоцполитики просит Минфин увеличить на 10 млрд финансирование программы субсидий - Лазебная

20:11 14.01.2021
Еврокомиссия опубликовала список экологических схем субсидирования сельского хозяйства ЕС

Еврокомиссия опубликовала список экологических схем субсидирования сельского хозяйства ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в I кв. получил 12,6 млрд грн чистой прибыли - финдиректор группы

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании

Работа "Нафтогаза" в отсутствие набсовета будет нарушена – Коболев

Независимые эксперты номинационного комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство одобрило "Укравтодору" очередные госгарантии на 10 млрд грн

НБУ запустил веб-страницу с информацией о структуре собственности небанковских финучреждений

"Агротон" в 2020 году увеличил чистую прибыль в 2,3 раза, EBITDA - в 14,6 раза

Остатки на Едином казначейском счете в апреле снизились на 7 млрд грн - Госказначейство

Отток строительных кадров за границу может остановить упорядочение и контроль официального трудоустройства - эксперт

Низкий уровень стартовой квалификации является самой острой проблемой на рынке труда в стройотрасли - эксперт

"Энергоатом" потеряет минимум 3 млрд грн, "Укгидроэнерго" – 2,3 млрд в год от работы по новой модели ПСО – заявления компаний

Шведы чаще других в Европе платят банковскими картами - опрос

Продажи новых легковых авто в Украине за 4 мес. выросли на 30% за счет "рывка" в апреле

Минстратегпром Украины создает Общественный совет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА