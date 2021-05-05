Низкий уровень стартовой квалификации является самой острой проблемой на рынке труда в стройотрасли - эксперт

Низкий уровень стартовой квалификации является самой острой проблемой на рынке труда в строительной отрасли, считает директор по персоналу строительной компании "Интергал-Буд" Руслан Васютин.

"Самое сложное направление в поиске персонала – квалифицированные сотрудники строительных подразделений. На эти позиции приходит или молодой специалист с профильным образованием, который нуждается в длительной адаптации в компании, или мастер-самоучка после курсов, также нуждающийся в длительной стажировке", - сказал Васютин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил возрастной дисбаланс в навыках работников: старшим и опытным 50+, которые могут быть наставниками, мастерами, особенно в строительстве, порой сложно овладеть IT-технологиями. С другой стороны, молодой персонал часто не обладает достаточной квалификацией по причине отсутствия практики.

"Мы компенсируем недостатки обеих категорий, дополняем команды. Конечно, максимальная диджитализация процесса пока в будущем, но элементы внедрять необходимо. Достижение синергии в таких в командах это сейчас must have, иначе мы потеряем "бывалых" или строительство будет неинтересно молодым", - сказал Васютин.