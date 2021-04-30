Экономика

20:49 30.04.2021

"Днепрометиз" Тигипко в 2020г снизил доход на 7,6%

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"Днепрометиз" Тигипко в 2020г снизил доход на 7,6%

ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) украинского бизнесмена Сергея Тигипко по итогам работы в 2020 году сократило чистый доход на 7,6% по сравнению с предыдущим годом – до 1 млрд 227,246 млн грн.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному в системе раскрытия НКЦБФР в пятницу, ЧАО завершило 2020 год с чистым убытком в размере 33,968 млн грн, тогда как в 2019 году получило 25,279 млн грн чистой прибыли.

Нераспределенная прибыль завода к концу прошлого года составила 60,286 млн грн.

Завод в 2020 году произвел 51,581 тыс. тонн проволоки из нелегированной стали и 5,512 тыс. тонн фибры.

Как сообщалось, суммарная дебиторская задолженность предприятия в 2020 году сократилась на 3,5% - до 147,148 млн грн, долгосрочные обязательства возросли на 22,6% - до 199,633 млн грн, текущие – на 82,3%, до 505,815 млн грн.

Стоимость активов предприятия в 2020 году увеличилась на 38% - до 862,002 млн грн, основных средств - на 73%, до 358,175 млн грн.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности T.A.S. Overseas Investments Limited (Кипр) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Теги: #показатели #днепрометиз
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