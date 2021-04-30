Экономика

15:40 30.04.2021

Минкультуры может внести 120-летний особняк в Киеве по пр.Победы в Госреестр недвижимых памятников Украины

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Минкультуры может внести 120-летний особняк в Киеве по пр.Победы в Госреестр недвижимых памятников Украины

Минкультуры может отменить свой приказ с отказом присвоить статус памятника и внести особняк по пр.Победы, 130/1 в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, сообщил директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк агентству "Интерфакс-Украина".

В настоящее время вокруг особняка на проспекте Победы, 130/1, возводят строительный забор.

Как сообщил Никоряк, Департамент охраны культурного наследия в 2019 году инициировал присвоение дому статуса памятника местного значения.

"Все документы, включая учетную документацию, историческую справку, фотофиксацию - были переданы в Министерство культуры. Однако министерство, как оказалось, не увидело ценности в 120-летнем особняке и отказалось вносить в реестр", - сообщил Никоряк.

Приказом Министерства культуры от 28 декабря 2019 года №975 особняк был признан "не соответствующим критериям" на основании рецензий членов Украинского общества охраны памятников истории и культуры Н. Демина и Е.Сердюк.

"Минкульт может отменить свой приказ, которым отказался присвоить статус памятки и внести- таки этот особняк в Госреестр недвижимых памятников Украины", - считает Никоряк.

Указанный особняк - это двухэтажное здание, один из четырех сохранившихся образцов дачной застройки Киева начала ХХ века (Святошин).

В 1897 г. территорию бывшей Киево-Межигорской лесной дачи, выделенную под застройку Святошинскими дачами, разделили на 450 участков. По заказу "Товарищества содействия благоустройства местности Святошин" городской архитектор Александр Кривошеев и техник Александр Хайнацкий разработали 24 типа проектов дачных домов в стиле вилл на европейских курортах.

Теги: #недвижимость #особняк #минкультуры #реестр
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