Экономика

11:59 29.04.2021

Цены на первичную недвижимость выросли на 12%, в отдельных проектах на 25% за год – эксперт

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Цены на первичную недвижимость выросли на 12%, в отдельных проектах на 25% за год – эксперт

Цены на квадратные метры в строящихся проектах за год выросли на 10-12% в гривне, сообщил СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков агентству "Интерфакс-Украина".

"Резкого роста цен не наблюдается – есть нормальный, прогнозируемый рост в 10-12% в гривне и чуть меньше в долларе. В зависимости от качества проектов и стадии реализации цены в отдельных объектах выросли на 20-25%, - сообщил Рыжиков.

Эксперт назвал несколько причин повышения. "Во-первых, инфляция, ее никто не отменял. Во-вторых, деньги в экономике и у людей есть, и они готовы их тратить. Как ни странно, для многих отраслей двадцатый ковидный год стал суперприбыльным. В-третьих, сильно выросла себестоимость, соответственно это нужно компенсировать повышением цен", - сообщил Рыжиков.

Эксперт также указал на повышение требований покупателей к будущему жилью.

"Люди в ковид захотели другого качества жизни, поэтому проекты, которые делают ставку на экологичность, природу, качественную инфраструктуру, безопасные дворы, и при этом еще и готовы давать рассрочку, не жалуются на приток денег, соответственно они имеют возможность поднимать ценник", - отметил Рыжиков.

Эксперт опроверг предположение, что на отечественном рынке жилой недвижимости "надувается пузырь".

"Пузырь – это обилие безумно дешевых денег, которые бездумно раздают, что приводит к необоснованному росту цен. У нас же рост вполне экономически обоснован", - считает Рыжиков.

Он отметил, что не стоит опасаться, что инвестиция в строящиеся объекты не окупится.

"В большинстве качественных проектов, купив квартиру на ранней стадии и перепродав перед вводом в эксплуатацию на 30% дороже, можно заработать около 15% годовых, а это вполне нормальное вложение", - сообщил Рыжиков.

Теги: #недвижимость #эксперт #цены
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