Экономика

10:31 29.04.2021

Упрощена система подготовки и дипломирования моряков - Мининфраструктуры

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Упрощена система подготовки и дипломирования моряков - Мининфраструктуры

Министерство юстиции Украины зарегистрировало утвержденный Министерством инфраструктуры Украины приказ от 6 апреля 2021 года №201 "О внесении изменений в нормативно-правовые акты Министерства транспорта и связи Украины и Министерства инфраструктуры Украины", который внедряет автоматизированную систему тестирования моряков без участия человека-экзаменатора, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Министр, в частности, отметил, что на пути к упрощению этой системы Мининфраструктуры почувствовало отчаянное сопротивление – "от блокировки ликвидации Инспекции через знаменитый ОАСК и обжалования приказов министерства к массовым атакам через СМИ".

По его словам, вместе с сообществом моряков и председателем исполнительного комитета Нацсовета реформ Саакашвили было приложено много усилий, чтобы упростить систему дипломирования моряков и ликвидировать коррупционные схемы в этой сфере.

"Мы разработали приказ, вводящий автоматизированную систему тестирования моряков без участия человека-экзаменатора, который нацелен впервые ввести гибкую и прозрачную процедуру получения морских квалификационных документов, упростив ее с учетом требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками. Сегодня этот приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции. Реформа продолжается", - цитирует пресс-служба министра.

Криклий сообщил, что упрощение процедуры дипломирования моряков, в частности, предусматривает: возможность подтверждения существующего звания на основании соответствующего стажа работы на судне (без квалификационных экзаменов); возможность присвоения очередного звания лицу командного состава или подтверждения существующего звания (при отсутствии достаточного стажа работы на судне) прохождением компьютерного тестирования, которое разрабатывается на основе международной системы CES 6.0; упрощенный механизм дипломирования специалистов портового, служебно-вспомогательного и технического флота, работающие под государственным флагом Украины в каботажном плавании; отмену обязательного прохождения курсов повышения квалификации для лиц, подтверждающих свое звание.

"Кроме того, указанный приказ регулирует вопросы дипломирования лиц, работающих на судах, использующих газы или другие виды топлива с низкой температурой вспышки, а также судах, работающих в полярных водах", - добавил министр.

По его словам, все вышеупомянутые меры позволят осуществить дерегуляции действующей системы подготовки и дипломирования моряков и внедрить современные средства оценки знаний без вмешательства человеческого фактора, с определением четких сроков прохождения процесса дипломирования на каждом этапе.

Теги: #подготовка #мининфраструктуры #моряки
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