Экономика

16:47 28.04.2021

Энергокомитет Рады поддерживает назначение Галущенко на пост министра энергетики

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Энергокомитет Рады поддерживает назначение Галущенко на пост министра энергетики

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ принял решение поддержать назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко министром энергетики.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду большинством голосов

При этом глава комитета Андрей Герус не стал обнародовать свою позицию.

"Мое слово ничего не решает, дожились до этой ситуации. Поэтому я поздравляю вас. Вы получили поддержку комитета, решение которого - рекомендовать одобрить вашу кандидатуру в зале завтра", – сказал он, обращаясь к Галущенко.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" 22 апреля обсудила кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Галущенко на должность министра энергетики.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада 29 апреля может проголосовать за назначение Галущенко на должность министра энергетики.

Теги: #кадры #галущенко #рада #энергоатом
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