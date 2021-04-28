МХП выплатит в апреле $30 млн дивидендов за 2020г,

Совет директоров агрохолдинга "МХП" принял решение выплатить за 2020 год такие же дивиденды, как и за 2019 год – $30 млн, или $0,2803 на акцию, дивиденды выплатят в апреле, говорится в годовом отчете компании в среду.

"Принимая во внимание текущую сложную динамику рынка, с соотношением чистого долга к EBITDA 3,66 на 31 декабря 2020 года (выше 3,0, после чего вступают в силу определенные ограничения), совет директоров посчитал разумным продолжать экономить денежные средства и при условии одобрения акционеров выплатить неизменные дивиденды в размере $0,2803 на акцию", – поясняется в документе.

Курс акций МХП на Лондонской фондовой бирже на 15:00 28 апреля составлял $5,18 за акцию.

Как сообщалось, МХП завершил 2020 год с чистым убытком $133 млн по сравнению с чистой прибылью $215 млн в 2019 году при снижении выручки на 7% – до $1,911 млрд.

В то же время в четвертом квартале 2020 году компании удалось сократить убыток по сравнению с четвертым кварталом 2019 года в 2,5 раза – до $24 млн при снижении выручки на 10% – до $497 млн.