Экономика

14:09 28.04.2021

С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

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С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что с мая 2021 года все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме.

"Начиная с мая этого года, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно онлайн или по почте", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, с мая все 100% украинцев, получающих субсидии, будут получать субсидию в денежной наличной форме

"Также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. Если кто-то на депозитном счете в банке имеет больше 100 тыс. грн, покупает новую машину или валюту одноразово на сумму более 50 тыс. грн - им субсидию не назначат", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

"Новые правила - это о справедливости. Когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается", - добавил он.

Теги: #шмыгаль #субсидии
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