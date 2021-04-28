Экономика

09:51 28.04.2021

"Нафтогаз" в 2020г снизил капитальные расходы в 1,8 раза

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"Нафтогаз" в 2020г снизил капитальные расходы в 1,8 раза

Группа "Нафтогаз" в 2020 году сократила капитальные расходы (CapEx) в 1,8 раза (на 12,193 млрд грн) по сравнению с 2019 годом – до 15,044 млрд грн.

Как указано в обнародованной во вторник консолидированной отчетности группы, CapEx сегмента "разведка и добыча" – 11,023 млрд грн (-26,2% к 2019-му), "транспортировка, переработка и продажа нефти и нефтепродуктов" – 1,185 млрд грн (-35,4%), "Укрнафта" – 1,113 млрд грн (-23%), "хранение газа" – 0,143 млрд грн (+3,3 раза), "коммерция" – 0,133 млрд грн (+11,1 раза), "другое" – 1,448 млрд грн (-83,8%).

Как сообщалось, консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,002 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 63,294 млрд грн в 2019 году. Без учета компенсации от "Газпрома" в сумме 55,7 млрд грн и приостановленной деятельности (транспортировка газа) чистая прибыль "Нафтогаза" за 2019 год составила 2,6 млрд грн.

Доходы "Нафтогаза" в 2020 году возросли на 27,1% (на 41,184 млрд грн) по сравнению с 2019 годом – до 193,017 млрд грн, в т.ч. доходы от реализации составили 159,234 млрд грн (+6,3%), компенсация от выполнения спецобязательств (ПСО) – 32,205 млрд грн (+100%), проценты и другие доходы – 1,578 млрд грн (-23,1%).

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины", как отдельного юрлица, в 2020 году составил 18,002 млрд грн против 50,658 млрд грн чистой прибыли за 2019-й. Чистый доход в прошлом году сократился на 32,1% по сравнению с 2019 годом – до 121,059 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #расходы #капитал
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