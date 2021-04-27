Экономика

18:35 27.04.2021

"Нафтогаз" еще не решил, будет ли закупать газ летом для его закачки в ПХГ - Коболев

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"Нафтогаз" еще не решил, будет ли закупать газ летом для его закачки в ПХГ - Коболев

"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны, сообщил глава правления группы Андрей Коболев журналистам после презентации годовой отчетности во вторник.

CEO "Нафтогаза" напомнил, что в настоящее время немалые объемы газа в украинских подземках хранят частные зарубежные (почти 5 млрд куб. м) и отечественные компании.

"Если эти компании остаются в подземке, то функция наполнения ПХГ и сохранения давления (в газотранспортной системе - ИФ) для зимнего периода будет выполняться рынком. Если она не будет выполняться рынком, то нам придется идти к акционеру и говорить с ним о том, кто ее выполняет. Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа", - пояснил Коболев.

"Насколько подземка (ее заполнение - ИФ) в этой ситуации станет финансово нашим или их (ОГТСУ - ИФ) обязательством, это и определит, будем мы покупать газ или не будем", - добавил он.

В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что если группа и выйдет на рынок для закупки газа, то традиционно не будет заранее публично объявлять о сроках и объемах, чтобы не поднимался ажиотаж и росли цены.

Как сообщалось, согласно отчету энергорегулятора НКРЭКУ, "Нафтогаз Украины" в 2020 году импортировал всего 0,573 млрд куб. м против 6,788 млрд куб. м – в 2019 году.

Располагая значительными запасами газа в хранилищах, Украина в 2021 году почти не осуществляет его импорт – за первый квартал он составил всего 0,5 млрд куб. м, что в 5,7 раза меньше, чем в январе-марте-2020.

В то же время в январе 2021 года "Нафтогаз" сообщил, что может купить природный газ для поставок в Украину через интерконнектор с Европейским Союзом на EUR80,4 млн, привлеченных у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках размещенных в 2019 году еврооблигаций.

По состоянию на 26 апреля 2021 года в ПХГ Украины находятся 15,334 млрд куб. м газа. Отбор из хранилищ все еще продолжается, в последние дни он составляет около 14 млн куб. м/сутки.

Теги: #нафтогаз #пхг #коболев
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