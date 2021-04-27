ЕБРР и МАГАТЭ продолжат работу в рамках нового фонда поддержки Чернобыля по выводу из эксплуатации ЧАЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе первого заседания ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) договорились продолжить совместную работу на предстоящем этапе вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Как сообщил ЕБРР в пресс-релизе во вторник, на первом заседании ассамблеи президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси от имени своих организаций достигли пакета договоренностей относительно оказания соответствующего содействия Украине для достижения поставленных целей.

"Они (стороны – ИФ) соглашаются совместно работать в рамках СМСЧ в тесном сотрудничестве с органами государственной власти Украины с целью реализации безопасных и экономичных решений для вывода из эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции и обращения с радиоактивными отходами в зоне отчуждения", − говорится в одном из пунктов совместных договоренностей, обнародованных ЕБРР.

ЕБРР и МАГАТЭ также признали необходимость разработки комплексного плана для площадки ЧАЭС "с целью обеспечения преемственности, оптимизации и взаимодополняемости между различными задачами".

Согласно договоренностям сторон, они будут использовать при выполнении поставленных задач технический мандат, знания, опыт и сеть международных экспертов МАГАТЭ, а также опыт ЕБРР по управлению проектами и фондами, говорится в пресс-релизе.

"Несмотря на беспрецедентный уровень международного сотрудничества в вопросах преобразования Чернобыля за последние десятилетия, вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращение с радиоактивными отходами в зоне отчуждения остаются самыми сложными операциями в мире, касающимися ядерной безопасности. СМСЧ будет стремиться обеспечить возможности для решения этих проблемных вопросов", - отметил директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр, которого процитировал пресс-релиз.

Линдауэр подтвердил готовность банка предоставить свои услуги в качестве руководителя проекта и распорядителя фонда.

Счет международного сотрудничества для Чернобыля (СМСЧ) был учрежден ЕБРР в ноябре 2020 года по просьбе правительства Украины. Счет был создан в качестве донорского фонда с целью финансирования разработки комплексного плана для Чернобыля, консолидации текущих планов, а также оптимизации и интеграции всех подходов к обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

С 1995 года ЕБРР активно занимается вопросами обеспечения безопасности и преобразования площадки Чернобыльской АЭС в качестве распорядителя фондов от имени международного сообщества, а также в качестве донора.

Под руководством банка были построены завод по переработке жидких радиоактивных отходов, новый безопасный конфайнмент и промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива 2 (СХОЯТ-2).