Экономика

09:08 27.04.2021

"ДТЭК Энерго" подала в суд о взыскании с "Укрэнерго" долга в 2,4 млрд грн за работу на балансирующем рынке

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"ДТЭК Энерго" подала в суд о взыскании с "Укрэнерго" долга в 2,4 млрд грн за работу на балансирующем рынке

Энергетическая компания "ДТЭК Энерго" 23 апреля подала иск в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" 2,4 млрд грн долга за работу на балансирующем рынке в отопительный сезон, сообщил генеральный директор компании Ильдар Салеев.

"Долг в 2,4 млрд грн был накоплен на протяжении октября 2020-февраля 2021 года, самый большой его прирост – почти на 1 млрд грн – произошел в январе, когда нам очень активно давали команды на загрузку. В результате сверх коммерческого графика, в этот месяц, в частности, мы произвели около 500 млн кВт-ч, для чего пришлось в том числе жечь дефицитный уголь", – сказал Салеев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в результате поддержки энергосистемы в отопительный сезон в условиях дефицита мощностей, компания имеет долг, "перспектива погашения которого не ясна".

Вместе с тем, по его словам, долг "Укрэнерго" соизмерим с размером ремонтной кампании "ДТЭК Энерго" на 2021 год и угрожает ее проведению.

"Этот долг несет в себе риск для нашей ремонтной кампании. Мы запланировали 2,4 млрд грн вложить в ремонты. Это оптимальный уровень. Нам уже нужно готовить оборудование к следующему ОЗП, чтобы избежать аварийности", – разъяснил гендиректор "ДТЭК Энерго".

В то же время, по словам Салеева, все обращения к НЭК, а также в Министерство энергетики и Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), куда компания начала обращаться еще с конца прошлого года, не принесли никакого результата.

"Никаких договоренностей по погашению долга нет. "Укрэнерго" хоть объясняет, что система разбалансирована, и деньги брать неоткуда. В Минэнерго и НКРЭКУ, которые могли бы повлиять на ситуацию, просто ничего не отвечают. Все другие возможности решения вопроса по долгу "Укрэнерго" перед нашей компанией за работу на балансирующем рынке исчерпаны. Следующий наш шаг – это подача иска в суд", – резюмировал Салеев.

Согласно госреестру судебных решений, ранее в Хозсуд Киева о взыскании с "Укрэнерго" долгов за работу на БР обратились, в частности, КП "Киевтеплоэнерго" и ЧАО "Харьковская ТЭЦ", заявившие о долге в 887,32 млн грн и 184,7 млн грн. соответственно. Согласно решению суда, эти иски назначены к рассмотрению в мае.

Теги: #укрэнерго #дтэк_энерго #суд
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