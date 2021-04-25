Экономика

11:51 25.04.2021

Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо приведет к негативным последствиям – замминистра энергетики

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Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо приведет к негативным последствиям – замминистра энергетики

Внедрение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо приведет к негативным последствиям для рынка, считает заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"Министерство энергетики не намерено инициировать внедрение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Это приведет к негативным последствиям для рынка", – отметил Немчинов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, госрегулирование грозит, в частности, ограничением конкуренции на рынке, увеличением теневого сегмента, повышением цен нефтетрейдерами в качестве страховки для компенсации повышения цен в случае их значительных колебаний, а также ограничением продажи нефтепродуктов за наличные и переходом на талонную систему. При этом Немчинов отметил, что Минэкономики и Антимонопольный комитет имеют достаточно полномочий и рычагов влияния на рынок моторного топлива и контроля ситуации на нем, чтобы не допускать антиконкурентных действий его участников.

Вместе с тем Немчинов сообщил, что Минэнерго завершает разработку Концепции развития газо- и нефтеперерабатывающей промышленности и Концепции развития рынка нефтепродуктов и газовых топлив Украины до 2025 года.

Он отметил, что обе концепции направлены на создание системной отраслевой политики, а также фискальных и регуляторных условий возобновления и повышения эффективности работы отраслевых предприятий.

"Один из ключевых моментов Концепций – мы нацелены на увеличение доли украинских нефтепродуктов надлежащего качества на рынке и снижение его зависимости от импортных поставок", – подчеркнул замминистра.

Он также обратил внимание, что министерство завершает работу по подготовке проекта правительственного постановления о мониторинге качества и цен нефтепродуктов и сжиженного газа, направленного на обеспечение надлежащего уровня их качества, соответствия цены и безопасности. Кроме того, по его словам, мониторинг позволит получить механизм прозрачного формирования рыночных цен на нефтепродукты и сжиженный газ, а также станет действенным инструментом в руках Антимонопольного Комитета Украины для онлайн-мониторинга рынка и своевременного выявления нарушений законодательства на нем.

Как сообщалось, в начале апреля Кабинет министров и "Нефтегазовая ассоциация Украины", объединяющая участников половины розничной торговли и 80% рынка импорта нефтепродуктов, подписали меморандум о намерениях относительно создания благоприятной среды и развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Теги: #госрегулирование #топливо #немчинов #минэнергетики
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