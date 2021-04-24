Экономика

19:16 24.04.2021

Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м

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Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м

Поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.

Согласно данным мониторинга сайтов около 70 газопоставщиков, проводимого агентством "Интерфакс-Украина", на данный момент базовый годовой тариф объявило ООО "Торговая электрическая компания" ("ТЭК", Киев), установив тариф в размере 10,8 грн/куб.м с НДС, но без учета транспортировки, а также ООО "Черновецкая областная энергопоставляющая компания" – 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.

Месячные тарифы этих компаний на май составляют соответственно 9,9 грн/куб.м (с НДС, без транспорта) и 8,5 грн/куб.м (с НДС и транспортом).

Также тариф на май объявило ДП "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" – 9,85 грн/куб.м с НДС (относительно транспортировки данных нет).

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на своем заседании 7 апреля утвердила постановление о внесении изменений в Правила поставок природного газа и типовой договор поставки газа, которыми прописала правила действия обязательных с 1 мая текущего года годовых предложений по продаже газа бытовым потребителям.

Согласно постановлению, поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на собственных вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля.

Поставщик на протяжении периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.

 НАК "Нафтогаз Украины" и крупнейший поставщик - компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа, являющаяся оптовым поставщиком, в том числе и для ряда региональных газзсбытов, работающих под брендом "Твой газсбыт", в конце марта подписали соглашение о купле-продаже природного газа, отметив, что это позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

В "Нафтогазе" тогда отметили, что по поручению правительства группа завершила разработку рыночного решения, которое сможет защитить домохозяйства от сезонных скачков цены на газ во время следующего отопительного сезона, а также от роста цен, который наблюдается из-за восстановления мировой экономики.

По оценке НАК, преимуществами такого тарифа смогут воспользоваться все бытовые потребители, поскольку группа предоставит равные возможности для всех газоснабжающих компаний, чтобы они могли разработать собственный годовой тарифный план. "Нафтогаз" готов предоставить возможность покупать газ поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

Источники: https://tek.energy/

http://ek.cv.ua/

Теги: #газ #украина #энергетика
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