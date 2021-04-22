Экономика

10:54 22.04.2021

Кабмин утвердил проведение национальной инвентаризации лесов

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Кабмин утвердил проведение национальной инвентаризации лесов

Кабинет министров Украины принял решение о проведении национальной инвентаризации лесов и открытии данных о них, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в пресс-релизе.

"Все европейские страны уже давно проводят национальные лесные инвентаризации по пятилетнему циклу. В Украине такой процесс вводится впервые. Наконец государство получит достоверную информацию о площади лесов, реальных запасах древесины, объемах прироста, санитарном состоянии, объемах мертвой древесины, состоянии обновления леса", - отметил глава Минприроды Роман Абрамовский, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его данным, в ходе инвентаризации специалисты соберут более 50 наименований показателей с 18 тыс. лесных участков, деревья на которых имеют важные экологические и экономические характеристики. Для фиксации всех происходящих в лесу изменений контрольные участки будут регулярно изучаться на протяжении двух пятилетних циклов, что позволит подготовить массив из более 70 видов отчетных данных с обобщенной информацией о лесах Украины.

"Эти данные критически важны для правильного принятия управленческих решений в условиях изменения климата. Ведь от наличия таких данных, которые дадут объективные сведения о современном состоянии и качестве украинских лесов, зависит эффективность ведения лесного хозяйства, защита лесов и формирование стратегического видения развития лесов в будущем", - заявил Абрамовский.

По данным Минприроды, в Украине не существует актуальной информации о лесах. Национальная инвентаризация как система избирательных обследований лесного фонда Украины позволит получить достоверные данные о лесах, их количестве, качестве и ресурсном потенциале.

Как сообщалось, Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило на своем сайте автоматизированную систему "Пожары" - интерактивную карту лесных насаждений, на которую вносится в ручном режиме или фиксируется спутником информация о пожарах, классах пожарной опасности участков лесного фонда, и прочие вспомогательные данные.

Основная цель автоматизированной системы "Пожары" - создание единой электронной базы данных лесных пожаров, автоматизация процессов внесения и обработки информации о них, отслеживание хода ликвидации пожаров и общественная доступность данной системы.

Теги: #инвентаризация #лес #кабмин
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