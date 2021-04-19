Экономика

10:45 19.04.2021

НБУ доработает законопроект об усовершенствовании корпоративного управления в банках - глава Нацбанка

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НБУ доработает законопроект об усовершенствовании корпоративного управления в банках - глава Нацбанка

Национальный банк Украины (НБУ) доработает законопроект об усовершенствовании корпоративного управления в банках, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Во время работы миссии мы договорились несколько доработать этот законопроект (4367 – ИФ), над чем сейчас и работаем", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Шевченко напомнил, что указанный законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Его внес в парламент в ноябре 2020 года глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Помимо этого в ходе миссии с Фондом мы начали разрабатывать изменения в закон об НБУ, которые больше касаются взаимодействия между Советом и правлением Нацбанка", – отметил Шевченко.

Он добавил, что этих изменений нет в перечне стурктурных маяков, но они разрабатываются с учетом рекомендаций Фонда.

Теги: #шевченко #законопроект #нбу
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